Gyermekprostitúció: bedrogozták, majd kéjsóvár férfiak prédájává tették a kiskorú lányt

A 17 éves lányt fiatalkorú ismerőse Egerben kristállyal kábította el, majd bemutatta őt egy idősebb férfinak. A tinédzser akkor még nem sejtette, hogy azok ketten gyermekprostitúcióra akarják kényszeríteni. A Heol.hu számolt be a gyomorforgató bűncselekményről.

Súlyos büntetést kaphatnak a gyermekprostitúció vádlottjai

Fotó: Illusztráció (Donald Tong/Pexels)

A gyermekprostitúció árnyékában

Az idősebb férfi felajánlotta a lánynak, hogy összehozza őt két férfival, akikkel le kéne feküdnie. A szexért pénzt kaphatna, amiből tudna magának drogot venni. A lány visszautasította az ajánlatot.

A történet itt azonban nem ért véget. Az idősebb férfi – az elsőrendű vádlott – ezek után kristállyal kínálta meg a naiv tizenévest, amit ő el is fogadott. A drog elfogyasztása után haza akart menni, de akkor

megfenyegették, ha elmegy, megtalálják és összeverik.

A fiatalabb, másodrendű vádlott is lyukat beszélt a hasába, hogy találkozzon egy ismeretlen férfival.

A bedrogozott lány rettegett az idősebb börtöntölteléktől, aminek az lett a vége, hogy

még aznap két férfival lefeküdt.

Ők a bűntény III. és IV. rendű vádlottjai.

A lány a drogoktól annyira rosszul lett, hogy az I. és IV. rendű vádlott kocsival hazavitte, közben jelezték neki, hogy másnap is számítanak a szolgálataira.

A tininek útközben sikerült telefonon segítséget kérnie, így a faluja határában már várta őt az édesanyja az élettársával, aki egy vascsővel a fogadta a striciket. Amikor a bedrogozott tinédzser kiszállt a kocsiból, az anyja azonnal a saját kocsijába ültette, azonban az élettársát összeverték.

A Heves Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelem bűntettének minősített esetével vádolja a jelenleg más ügyben fogvatartott I. rendű vádlottat és a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú II. rendű vádlottat, utóbbit mint bűnsegédet. Az I. rendű vádlott terhére a vádirat ezen túlmenően új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét, garázdaság vétségét és könnyű testi sértés vétségét is felrója. A kiszolgáltatott fiatal lánnyal szexuális cselekményt végző III. és IV. rendű vádlottaknak gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt kell felelniük a törvényszéken

– osztotta meg a részleteket a nyilvánossággal Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.