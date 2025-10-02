Gyermekprostitúció: bedrogozták, majd kéjsóvár férfiak prédájává tették a kiskorú lányt

A 17 éves lányt fiatalkorú ismerőse Egerben kristállyal kábította el, majd bemutatta őt egy idősebb férfinak. A tinédzser akkor még nem sejtette, hogy azok ketten gyermekprostitúcióra akarják kényszeríteni. A Heol.hu számolt be a gyomorforgató bűncselekményről.
Az idősebb férfi felajánlotta a lánynak, hogy összehozza őt két férfival, akikkel le kéne feküdnie. A szexért pénzt kaphatna, amiből tudna magának drogot venni. A lány visszautasította az ajánlatot.
A történet itt azonban nem ért véget. Az idősebb férfi – az elsőrendű vádlott – ezek után kristállyal kínálta meg a naiv tizenévest, amit ő el is fogadott. A drog elfogyasztása után haza akart menni, de akkor
megfenyegették, ha elmegy, megtalálják és összeverik.
A fiatalabb, másodrendű vádlott is lyukat beszélt a hasába, hogy találkozzon egy ismeretlen férfival.
A bedrogozott lány rettegett az idősebb börtöntölteléktől, aminek az lett a vége, hogy
még aznap két férfival lefeküdt.
Ők a bűntény III. és IV. rendű vádlottjai.
A lány a drogoktól annyira rosszul lett, hogy az I. és IV. rendű vádlott kocsival hazavitte, közben jelezték neki, hogy másnap is számítanak a szolgálataira.
A tininek útközben sikerült telefonon segítséget kérnie, így a faluja határában már várta őt az édesanyja az élettársával, aki egy vascsővel a fogadta a striciket. Amikor a bedrogozott tinédzser kiszállt a kocsiból, az anyja azonnal a saját kocsijába ültette, azonban az élettársát összeverték.
A Heves Vármegyei Főügyészség az emberkereskedelem bűntettének minősített esetével vádolja a jelenleg más ügyben fogvatartott I. rendű vádlottat és a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalkorú II. rendű vádlottat, utóbbit mint bűnsegédet. Az I. rendű vádlott terhére a vádirat ezen túlmenően új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét, garázdaság vétségét és könnyű testi sértés vétségét is felrója. A kiszolgáltatott fiatal lánnyal szexuális cselekményt végző III. és IV. rendű vádlottaknak gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt kell felelniük a törvényszéken
– osztotta meg a részleteket a nyilvánossággal Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.
Hasonló sanyarú sors volt az osztályrésze egy gyermekotthonban élő fiatal lánynak is, aki szeretett volna újra a családjával élni, de nem engedélyezték neki, így többször hazaszökött hozzájuk. A családja a megromlott anyagi helyzetükre hivatkozva prostitúcióra kényszerítette a lányt, aki így Budapestre került. A megdöbbentő eset részleteit az Origo oldalára kattintva tudják elolvasni.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.