Ebből nem mászik ki: gyermekprostitúció, fegyveres garázdaság, ittas vezetés

A Békéscsabai Járási Ügyészség vádat emelt az 57 éves, büntetlen előéletű dobozi férfi ellen. A Beol.hu tette közzé, hogy a férfit háromrendbeli gyermekprostitúció kihasználásával, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint ittas járművezetéssel vádolják.

A gyermekprostitúció mellett fegyverrel való visszaélés és ittas vezetés miatt évekre lesittelhetik

Fotó: Illuszráció (Liudmyla Shalimova/Pexels)

Gyermekprostitúció, lövöldözés a kocsmában

A Békéscsabai Járási Ügyészség a sajtóközleményében kihangsúlyozta, a férfi július és szeptember között többször létesített szexuális kapcsolatot a 14 éves, a 16 éves és a 17 éves lányokkal,

és tisztában volt vele, hogy a szexpartnerei még kiskorúak.

A liliomtiprás bűntette alól az sem mentesíti, hogy a lányok önszántukból keresték őt fel a lakásán, hogy pénzhez jussanak. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a férfi fizetni is hajlandó a szexért, és így akartak szert tenni egy kis extra bevételre.

2024. július 21-én a férfi egy dobozi sörözőben jócskán felöntött a garatra, és vitába keveredett egy másik férfival. A kerékpárjával hazament a gázpisztolyáért. Az ivóba visszatérve előkapta a fegyverét lövöldözni kezdett.

Két lövést adott le.

A kocsmában ott volt egy szolgálaton kívüli rendőr is, aki a férfit a földre teperte, és elvette tőle a fegyverét.

Decemberben pedig ittas vezetésen kapták, amiért szintén vádat emeltek ellene.

A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezen felül, hogy a bíróság a férfit, beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közúti járművezetéstől, a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna

– írta meg a Beol.hu.

