Harmincszor sújtott le a széklábbal, most kedvező ítéletben reménykedik az apagyilkos

Hétfőn az utolsó szó jogán bocsánatot kért a tettéért F. G., aki azért állt a Nyíregyházi Törvényszék elé, mert 2024 augusztusában egy széklábbal agyonütötte a saját apját. – Nagyon sajnálom. Tudom, hogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie – mondta sírva a gyilkos, aki édesapja rokonainak is sajnálatát fejezte ki a történtek miatt – írta a Szon.hu.

Rendőri őrizetben a gyilkos: harmincszor sújtott le apjára egy széklábbal

Fotó: Police.hu

Gyilkosság széklábbal

A vádirat szerint 2024. augusztus 15-én este a 29 éves F.G. és apja szóváltásba keveredett egymással. Az idős férfi ittas állapotban volt, ami a tanúvallomások szerint gyakran előfordult, ilyenkor pedig agresszívvá vált. A tettes a vita egy pontján felkapott egy 75 centiméteres széklábat, amivel összesen harmincszor sújtott le.

A főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását kérte a bíróságtól, amelyet a tárgyalás során végig fenntartott. Mészáros Attila ügyész szerint a sértett agresszív és iszákos volt, aki félelemben tartotta családját, de a tragédiának ettől még nem kellett volna bekövetkeznie. A szakértői véleményeket sorolva az ügyész kiemelte perbeszédében, a vádlott legalább 13 alkalommal közepes erővel ütötte fejbe az apját, egy alkalommal nagy erővel és testszerte még legalább 20 alkalommal sújtott le. Az áldozat halálát nyílt koponyatörés okozta.

Beismerő vallomás

A vádlott beismerő vallomást tett és elmondta: nem emlékszik a részletekre, félt az apjától és védekezésképpen kapta fel a széklábat. Az ügyész szerint nem állapítható meg, hogy F.G. erős felindulása miatt követte el a gyilkosságot. Ezt alátámasztandó kiemelte: amikor felhívta a mentőket és összeszedetten, normális gondolkodással elmondta a történteket. Az vádhatóság képviselője szerint az sem állja meg a helyét, hogy a férfi a gyermekkori abúzus, a több mint egy évtizeddel azelőtti hányattatásai miatt, hirtelen felindulásból ölt. Az ügyész tehát a súlyosabb jogi minősítés és fegyházbüntetés kiszabását kérte, valamint azt is, hogy F. G.-t zárják ki a feltételes szabadábra bocsátás lehetősége alól és tiltsák el a közügyektől.