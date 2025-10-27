Harmincszor sújtott le a széklábbal, most kedvező ítéletben reménykedik az apagyilkos

Hétfőn az utolsó szó jogán bocsánatot kért a tettéért F. G., aki azért állt a Nyíregyházi Törvényszék elé, mert 2024 augusztusában egy széklábbal agyonütötte a saját apját. – Nagyon sajnálom. Tudom, hogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie – mondta sírva a gyilkos, aki édesapja rokonainak is sajnálatát fejezte ki a történtek miatt – írta a Szon.hu.
Gyilkosság széklábbal
A vádirat szerint 2024. augusztus 15-én este a 29 éves F.G. és apja szóváltásba keveredett egymással. Az idős férfi ittas állapotban volt, ami a tanúvallomások szerint gyakran előfordult, ilyenkor pedig agresszívvá vált. A tettes a vita egy pontján felkapott egy 75 centiméteres széklábat, amivel összesen harmincszor sújtott le.
A főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását kérte a bíróságtól, amelyet a tárgyalás során végig fenntartott. Mészáros Attila ügyész szerint a sértett agresszív és iszákos volt, aki félelemben tartotta családját, de a tragédiának ettől még nem kellett volna bekövetkeznie. A szakértői véleményeket sorolva az ügyész kiemelte perbeszédében, a vádlott legalább 13 alkalommal közepes erővel ütötte fejbe az apját, egy alkalommal nagy erővel és testszerte még legalább 20 alkalommal sújtott le. Az áldozat halálát nyílt koponyatörés okozta.
Beismerő vallomás
A vádlott beismerő vallomást tett és elmondta: nem emlékszik a részletekre, félt az apjától és védekezésképpen kapta fel a széklábat. Az ügyész szerint nem állapítható meg, hogy F.G. erős felindulása miatt követte el a gyilkosságot. Ezt alátámasztandó kiemelte: amikor felhívta a mentőket és összeszedetten, normális gondolkodással elmondta a történteket. Az vádhatóság képviselője szerint az sem állja meg a helyét, hogy a férfi a gyermekkori abúzus, a több mint egy évtizeddel azelőtti hányattatásai miatt, hirtelen felindulásból ölt. Az ügyész tehát a súlyosabb jogi minősítés és fegyházbüntetés kiszabását kérte, valamint azt is, hogy F. G.-t zárják ki a feltételes szabadábra bocsátás lehetősége alól és tiltsák el a közügyektől.
Kedvező ítéletben reménykedik
Szabó Sándor, a férfi védője emlékeztette a bíróságot a vádlott hányatott gyermekkorára, valamint arra, hogy kiskorúként az apja megerőszakolta F.G.-t. – Amikor megítéljük az ő cselekedetét, akkor le kell szögezni – a szakértők és tanúk vallomása is ezt erősítette meg –, hogy évtizedek óta egy fenyegetett helyzetben élt, az édesapja szexuálisan bántalmazta, amiről soha nem mert beszélni, de kihatott az egész életére. Az apa egy héten négy napot dolgozott, három napig pedig jobbára a kocsmában ült és ivott. Augusztus 15-én részegen hazaérve sértegette és fenyegette a fiát, azt ordította „már régen meg kellett volna ölni benneteket”. F. G. védekezett, de fizikailag sokkal gyengébb volt mint az apja, ezért vette kézbe a széklábat, hogy azzal védhesse magát.
A védő szerint a vádlott egyértelműen indulatból cselekedett, ezért a különös kegyetlenség helyett erős felindulásban elkövetett emberölés megállapítását kérte a bíróságtól, valamint méltányos ítélet meghozatalát. Molnár István bíró pénteken hirdet ítéletet az ügyben.
A gyilkosság kapcsán májusban emelt vádat az ügyészség, amint arról az Origo.hu is beszámolt.