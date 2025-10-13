Bottal verte agyon beteg nagymamáját a borsodi gyilkos

Szörnyű kínokat kellett átélnie annak a súlyosan beteg, idős nőnek, akit a saját unokája vert halálra. A gyilkos bottal esett neki a legyengült asszonynak, aki nem élte túl a brutális verést. A Boon.hu osztotta meg a vérfagyasztó részleteket.

Az idős nő szörnyű kínok közt halt meg a gyilkos unokája keze által Fotó: Illusztráció: SHVETS production /Pexels

A borsodi gyilkos gaztette

A vádirat szerint 2024 szeptemberének második felében a vádlott és nagymamája között kialakult veszekedés során a férfi az udvar kerítéséhez rángatta a nőt, majd egy közel egyméteres fabottal és puszta kézzel többször nagy erővel megütötte a fején.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a verés embertelenül kegyetlen volt, az áldozat átlagon felüli testi és lelki szenvedést élt át halála előtt.

A büntetlen előéletű gyilkost letartóztatták, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől eltiltást indítványozott ellene, azzal a kitétellel, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Családi erőszak áldozatai

A családi erőszak, sajnálatos módon, gyakran előfordul. Alig két hónapja az Origo is beszámolt egy esetről, amikor egy asszony a saját férjétől annyira rettegett, hogy az ablakon kiugorva menekült el előle. A brutális férfi a nejét rendszeresen verte, nem egy alkalommal ezzel súlyos sérüléseket okozva a nőnek. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.