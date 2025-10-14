Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyilkosság

Matraccal próbálták leplezni a meggyilkolt hajléktalan holttestét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jogerősen tizennyolc év fegyházbüntetéssel sújtott egy zalai férfit a Pécsi Ítélőtábla, aki hajléktalan társa megölésében vett részt 2023 novemberében. A gyilkosság különös kegyetlenséggel történt, az elkövetők pedig igyekeztek eltüntetni az áldozat testét, amit csak hónapokkal később találtak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkossághajlékalantáldozattársaságholttestmatrac

Az ítélet szerint a hajléktalan társasághoz tartozó áldozatot a vádlottak még 2023 novemberében ölték meg. A bántalmazás során a másodrendű vádlott egy ütés után abbahagyta a sértett verését, ám az elsőrendű vádlott nem állt le: testszerte, ököllel, majd egy fadarabbal ütötte, rugdosta, sőt a mellkasán meg is taposta az áldozatot - írta a MagyarNemzet.hu. gyilkos

Egy matraccal igyekezték eltitkolni a gyilkosságot (Illusztráció)
Egy matraccal igyekezték eltitkolni a gyilkosságot 
Fotó: Pexels (Illusztráció)

A brutális verés következtében az áldozat életét vesztette. A tettesek másnap délelőtt kivitték a holttestet a helyiségből és egy villanyoszlop közelében helyezték el, majd egy használaton kívüli matracot terítettek rá, hogy elfedjék.

Hónapokig rejtve maradt a holttest gyilkos

A bűncselekmény leplezése itt nem állt meg, a következő napon a hullát elásták, az ásás nyomait szintén a matraccal takarták el. Emiatt a sértett testét csak hónapokkal később sikerült megtalálniuk a hatóságoknak.

A Pécsi Ítélőtábla kedden hozott jogerős ítéletet:

  • Elsőrendű vádlott: 18 év fegyházbüntetést kapott a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint bűnpártolás és testi sértés miatt, súlyosítva ezzel az elsőfokú ítéletet.
  • Másodrendű vádlott: Másfél év börtönbüntetést kapott testi sértés és bűnpártolás miatt.

Az Ítélőtábla ítéletével az ügy jogerősen lezárult.

Pécsen egy egyetemista döntött úgy, hogy végez egy hajléktalannal, példaképének tartotta a híres emberevő amerikai sorozatgyilkost. Erről az esetről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!