Matraccal próbálták leplezni a meggyilkolt hajléktalan holttestét

Az ítélet szerint a hajléktalan társasághoz tartozó áldozatot a vádlottak még 2023 novemberében ölték meg. A bántalmazás során a másodrendű vádlott egy ütés után abbahagyta a sértett verését, ám az elsőrendű vádlott nem állt le: testszerte, ököllel, majd egy fadarabbal ütötte, rugdosta, sőt a mellkasán meg is taposta az áldozatot - írta a MagyarNemzet.hu. gyilkos

Egy matraccal igyekezték eltitkolni a gyilkosságot

A brutális verés következtében az áldozat életét vesztette. A tettesek másnap délelőtt kivitték a holttestet a helyiségből és egy villanyoszlop közelében helyezték el, majd egy használaton kívüli matracot terítettek rá, hogy elfedjék.

Hónapokig rejtve maradt a holttest gyilkos

A bűncselekmény leplezése itt nem állt meg, a következő napon a hullát elásták, az ásás nyomait szintén a matraccal takarták el. Emiatt a sértett testét csak hónapokkal később sikerült megtalálniuk a hatóságoknak.

A Pécsi Ítélőtábla kedden hozott jogerős ítéletet:

Elsőrendű vádlott: 18 év fegyházbüntetést kapott a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint bűnpártolás és testi sértés miatt, súlyosítva ezzel az elsőfokú ítéletet.

Másodrendű vádlott: Másfél év börtönbüntetést kapott testi sértés és bűnpártolás miatt.

Az Ítélőtábla ítéletével az ügy jogerősen lezárult.

