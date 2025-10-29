Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a pécsi pereces gyilkosát

Szinte minden pécsi lakos ismerte és kedvelte a Széchenyi téri perecárust, aki felesége halála után magányát két kutyájával, Picurral és Pamaccsal megosztva, rokkantnyugdíjasként élt egy kis lakásban. 2022 decemberében befogadott egy korábban csak látásból ismert férfit, akinek utóbb a barátnője is odaköltözött. Ezzel kezdetét vette a pokol: rendszeressé váltak a veszekedések és a bántalmazások. Gyilkosa végül 2023 karácsonyán végzetes tettre szánta el magát.

Soha nem szabadul Bata Imre, a pécsi Pereces gyilkosa

Arhcív fotó: Laufer László/Bama

A vádirat szerint a befogadott férfi a Perecest karácsony előtt is már szinte folyamatosan bántalmazta. A végzetes napon, december 26-án ököllel ütötte, több ízben megrúgta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd megfojtotta. A sértettnek a bántalmazás során a fején, nyakán, mellkasán, hasán, bal és jobb felső és alsó végtagjain, háti felszínén összesen 84 sérülése keletkezett – írja a Bama.hu.

Soha nem szabadulhat a gyilkos

A Pécsi Törvényszék 2025. október 29-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte az elkövetőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az ítélet nem jogerős.