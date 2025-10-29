Gyilkos kamaszok vertek halálra egy családapát a hajdúnánási buszmegállóban – videó

Ahogy arról szerda délelőtt az Origo is beszámolt, gyilkosság történt kedd éjszaka a hajdúnánási buszmegállóban, egy családapa volt az áldozat. Azóta kiderült, kik voltak a gyilkosok, a rendőrség nagyon gyorsan reagált: hamar beazonosítottak és letartóztatták a feltételezett elkövetőket.

Rövid időn belül rendőrkézre kerültek a tizenéves gyilkosok

Fotó: Police.hu/Haon.hu

Tinédzserkorú gyilkosok

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda délután közölt részleteket az esetről, kiderült, két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekre belehalt – írta meg a Haon.hu.

Október 28-án este 10 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy hajúnánási buszmegállóban verekedés tört ki, a bejelentés szerint többen verekedtek össze. A helyszínre siető rendőrök egy 44 éves eszméletlen férfit találtak a buszmegállóban, akihez azonnal mentőt hívtak. A gyors és szakszerű beavatkozás ellenére sem sikerült a férfi életét megmenteni, belehalt a sérüléseibe.

Az Origo is beszámolt róla, hogy a rendőrök sorra járták a házakat a lehetséges szemtanúk után kutatva. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói is csatlakoztak a helyi rendőrökhöz, és sikerült rövid időn belül beazonosítaniuk a két elkövetőt – számolt be a részletekről a Police.hu.

A 16 és a 15 éves fiút rövid időn belül beazonosították, felhasználták a térfigyelő kamerák felvételeit is. Még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Az eddigi információk alapján, miután a sihederek összeszólalkoztak a családapával, egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték a 44 éves áldozatukat. Miután a férfi összeesett, a fiatal gyilkosok elmenekültek a helyszínről.

A két fiatal beismerő vallomást tett, halált okozó testi sértés bűntett a vád ellenük.

Az elfogatásukról videó is készült: