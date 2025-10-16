Fiatal nő holttestére bukkantak egy budapesti lakásban

Még a rendőröket is megdöbbentette a látvány, ami 2023. július 13-án fogadta őket egy fiatal nő, M. Petra angyalföldi lakásában. A vérrel borított szobában megtalálták Petra holttestét, és rövid időn belül felmerült, hogy a nővel valószínűleg párja, az akkor 37 éves T. Róbert végzett. Az angyalföldi gyilkossággal gyanúsított férfi azonban eltűnt, és csak többnapos keresés után sikerült rátalálni - számolt be a Borsonline.hu.

Az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottjának kell felelnie a bíróság előtt.

Elmenekült a gyilkosság után

A vádirat szerint a férfi 2023. július 13-án hajnalban hihetetlen kegyetlenséggel támadt élettársára, M. Petrára: puszta kézzel és kalapáccsal ütötte, majd többször megszúrta a nőt. A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a szóváltás végül halálos bántalmazásba torkollott, a sértett belehalt sérüléseibe. A gyilkosság után Róbert elmenekült, napokig rejtőzködött a Római-part egyik romos épületében. Előtte azonban még ki is fosztotta Petrát: elvitte a nő telefonját, 80 ezer forint készpénzét és mintegy 35 ezer forint értékű ékszereit. A telefonról a nő nevében olyan üzeneteket küldött családtagjainak, amelyek azt a hamis látszatot keltették, hogy Petra életben van. Nem sokkal később a férfit elfogták és letartóztatták. Összeroppant, majd mindent bevallott, bár a motivációját eddig nem sikerült tisztázni.

Minden percben a tettein gondolkodik. Tudja, hogy nem tudja visszacsinálni, és tisztában van azzal, milyen tragédiát okozott, hogy tönkretett egy családot

– nyilatkozta az eset után Róbert ügyvédje, Somos Zoltán.

A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal és kifosztással vádolják. Az ügyvéd elmondása szerint a vádiratról a sajtóból értesült először, mielőtt kézhez kapta volna, és júliusban rendkívül felháborodott volt emiatt.

Védencem a körülményekhez képest jól van, és közösen készülünk a közelgő tárgyalásra

– tette hozzá Somos. A Fővárosi Törvényszéken a bíróság előkészítő ülését október 17-én tartják, ahol Róbertnek a gyilkosság mellett a kifosztás miatt is felelnie kell.

