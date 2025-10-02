Együtt élt a holttestekkel a borbási gyilkos

A hátborzongató bűncselekmények hatása nem múlik el: még évtizedekkel az elkövetésük után is élénken foglalkoztatják az embereket. Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy a borbási kettős gyilkosság ügyében elítélték a tettest. A férfit a rendőrség még 1998 őszén, a tett elkövetése után pár nappal fogta el Kecskeméten. A büntetést szintén Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság szabta ki - írta a Baon.hu.
A bűncselekmény súlyosságát jól jelzi, hogy a tárgyalás idején a Magyar Nemzet arról írt, hogy
"hasonlóan súlyos minősítésű bűncselekményt még nem tárgyaltak eddig Bács-Kiskunban."
Az akkor 36 éves K. Mihály, aki
többszörösen visszaeső
bűnözőnek számított, 1998 októberében éppen feltételesen volt szabadlábon, ráadásul egy korábbi lopás miatt menekült a hatóságok elől. Ekkor költözött be egy elhagyatott borbáspusztai házba.
Szomszédai, egy rokkantnyugdíjas házaspár pár nappal később, október 25-én szereztek tudomást a jelenlétéről, amikor
a férfi élelmet kérve betoppant hozzájuk.
Beszédbe elegyedett a 44 éves férfival és a 47 éves nővel, majd váratlanul egy téglával leütötte őket. Ezután halálra késelte mindkettőjüket – számolt be a történtekről abban az időben a Petőfi Népe.
A tettes a gyilkosság után nem hagyta el a helyszínt, hanem napokra
beköltözött áldozatai házába.
A holttesteket áthúzta a konyhából egy másik szobába, letakarta őket, majd
mellettük evett, ivott és aludt.
Ez idő alatt megpróbált eladni minden ingóságot a környékbelieknek, akik ekkor még teljesen tudatlanok voltak a ház falai között történt borzalmakról.
A gyilkos egy apró hiba miatt bukott le, amely közvetlenül az áldozatok tárgyainak és bútorainak eladásához kötődött. Az elkövető egy helyi kocsmában kötött üzletet,
majd a vevőt az áldozatok házához küldte,
hogy pakolja be a megvásárolt háztartási tárgyakat.
Figyelmeztette ugyan a vevőt, hogy az egyik szobában, harapós kutya található, amely valójában a letakart holttestek tartalmazta, ezért oda tilos bemennie.
A vevő azonban észrevette a testeket, és azonnal értesítette a hatóságokat.
A rendőrség rövid nyomozással kiderítette, hogy az üzlet után a gyilkos taxiba szállt, és a kecskeméti vasútállomásra vitette magát. A nyomozók azonnal a nyomába eredtek, és a tettest közvetlenül azelőtt fogták el a peronon, hogy felszállt volna a Debrecenbe tartó vonatra.
K. Mihály már a kettős gyilkosság elkövetése előtt is súlyos bűnlajstrommal rendelkezett, mintegy öt alkalommal ítélték el. Neve olyan bűncselekményekhez is kapcsolódott, mint
Ez a sötét sorozat egy aljas indokból, különös kegyetlenséggel, visszaesőként elkövetett kettős gyilkossággal teljesedett ki.
A bíróság végül 2000. április 19-én szabta ki az ítéletet, ami a gyilkost életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. A büntetés értelmében K. Mihály leghamarabb
30 év elteltével bocsátható feltételesen szabadlábra.
Tényleges életfogytiglani büntetést csak azért nem kaphatott, mert a bűncselekmény elkövetésekor a magyar jogszabályok között még nem szerepelt ez a szankció.
Nem kell messzire visszamenni az időben, hogy hasonló kegyetlenséggel találkozzunk. Kicsivel több mint egy éve, egy lakásfoglaló kegyetlenül meggyilkolt egy idős férfit, hogy eladhassa tárgyait és bútorait.