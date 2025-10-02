Együtt élt a holttestekkel a borbási gyilkos

A hátborzongató bűncselekmények hatása nem múlik el: még évtizedekkel az elkövetésük után is élénken foglalkoztatják az embereket. Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy a borbási kettős gyilkosság ügyében elítélték a tettest. A férfit a rendőrség még 1998 őszén, a tett elkövetése után pár nappal fogta el Kecskeméten. A büntetést szintén Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság szabta ki - írta a Baon.hu.

A vasútállomáson fogták el, miután saját magát buktatta le a gyilkossággal (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A kegyetlen gyilkosság mindenkit megdöbbentett

A bűncselekmény súlyosságát jól jelzi, hogy a tárgyalás idején a Magyar Nemzet arról írt, hogy

"hasonlóan súlyos minősítésű bűncselekményt még nem tárgyaltak eddig Bács-Kiskunban."

Az akkor 36 éves K. Mihály, aki

többszörösen visszaeső

bűnözőnek számított, 1998 októberében éppen feltételesen volt szabadlábon, ráadásul egy korábbi lopás miatt menekült a hatóságok elől. Ekkor költözött be egy elhagyatott borbáspusztai házba.

Szomszédai, egy rokkantnyugdíjas házaspár pár nappal később, október 25-én szereztek tudomást a jelenlétéről, amikor

a férfi élelmet kérve betoppant hozzájuk.

Beszédbe elegyedett a 44 éves férfival és a 47 éves nővel, majd váratlanul egy téglával leütötte őket. Ezután halálra késelte mindkettőjüket – számolt be a történtekről abban az időben a Petőfi Népe.

Úgy élt együtt áldozataival, mintha ez teljesen hétköznapi lenne

A tettes a gyilkosság után nem hagyta el a helyszínt, hanem napokra

beköltözött áldozatai házába.

A holttesteket áthúzta a konyhából egy másik szobába, letakarta őket, majd

mellettük evett, ivott és aludt.

Ez idő alatt megpróbált eladni minden ingóságot a környékbelieknek, akik ekkor még teljesen tudatlanok voltak a ház falai között történt borzalmakról.

Saját magát buktatta le

A gyilkos egy apró hiba miatt bukott le, amely közvetlenül az áldozatok tárgyainak és bútorainak eladásához kötődött. Az elkövető egy helyi kocsmában kötött üzletet,

majd a vevőt az áldozatok házához küldte,

hogy pakolja be a megvásárolt háztartási tárgyakat.

Figyelmeztette ugyan a vevőt, hogy az egyik szobában, harapós kutya található, amely valójában a letakart holttestek tartalmazta, ezért oda tilos bemennie.

A vevő azonban észrevette a testeket, és azonnal értesítette a hatóságokat.

A rendőrség rövid nyomozással kiderítette, hogy az üzlet után a gyilkos taxiba szállt, és a kecskeméti vasútállomásra vitette magát. A nyomozók azonnal a nyomába eredtek, és a tettest közvetlenül azelőtt fogták el a peronon, hogy felszállt volna a Debrecenbe tartó vonatra.