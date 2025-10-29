Vascsővel verhettek agyon egy férfit a hajdúnánási buszmegállóban – videóval és képgalériával

Október 28-án, az éjszakai órákban rendőrök és mentők érkeztek az Ady Endre körúton levő buszmegállóhoz Hajdúnánáson. A Haon.hu úgy tudja, gyilkosság történt, egy férfit öltek meg, vascsővel verték agyon.

A gyilkosság helyszínén most is látszanak a vérnyomok

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Brutális gyilkosság a buszmegállóban

A Haon.hu helyszíni információi szerint az éjszaka egyre több rendőr érkezett a buszmegállóhoz. Bekopogtak a környéken levő lakásokba is.

A lakosok állítása alapján a halálesetet hangoskodás előzhette meg. Az áldozat korábban a szomszédos panelban lakott, egy elvált férfi, gyerekei is vannak. A helyszínelés nyomai még látszódnak, egy rendőrségi szalagdarab árválkodik egy fa tövében, ahol már egy mécsest is elhelyeztek az áldozat emlékére, a buszmegállóban pedig egy vérfolt színezi vörösre az aszfaltot

– írja a Haon.hu.

A rendőrség a hivatalos tájékoztatást egy későbbi időpontra ígérte. A helyszínen készült fotókat és a videót ide kattintva nézheti meg.

