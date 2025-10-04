Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

gyerekgyilkosság

Brutális gyilkosság: megölte a kétéves gyerekét, majd rendelt egy pizzát

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön bíróság elé került a zákányi emberölés vádlottja. Az apa saját, kétéves kisfiát gyilkolta meg a vád szerint egy disznóölő pisztollyal, majd rendelt egy pizzát és magával is végezni akart, ám sikertelen maradt az öngyilkossági kísérlete. A férfi most poligráfos vizsgálattal bizonyítaná igazát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerekgyilkosságzákányiIfkovics IrinaKaposvári Törvényszékenapapoligráfbosszú

A Kaposvári Törvényszéken előkészítő ülést tartottak csütörtökön annak a zákányi apának az ügyében, aki kivégezte kétéves kisfiát egy disznóölő pisztollyal. A Zaol.hu tudósítása szerint a férfi rezzenéstelen arccal ült a teremben, érzelem nem látszott rajta, miközben ismertették a gyilkosság részleteit.

Kommandós kíséri a tárgyalásra a zákányi gyerekgyilkossággal vádolt férfit.
Kommandós kíséri a tárgyalásra a zákányi gyerekgyilkossággal vádolt férfit.
Fotó: Muzslay Péter

Nem ismerte el bűnösségét a gyilkosság vádlottja

Amikor Ifkovics Irina bírónő megkérdezte, hogy a férfi bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát, a vádlott határozottan kijelentette, hogy nem ismeri el bűnösségét.

A férfi ügyvédje egy levelet is átnyújtott a bíróságnak, amelyben leírja, hogy szerinte hogyan történt a tragédia. Ennek alátámasztására poligráfos vizsgálatot is indítványoztak, ám ezt a bírónő elutasította, mondván, azt csak nyomozati szakban lehet elvégezni. Az ügy tárgyalása novemberben folytatódik.

A döbbenetes zákányi esetről legutóbb július végén írt az Origo.hu. Sajtóinformációk szerint a szülők kapcsolata megromlott a férfi italozó életmódja miatt, a nő a közös kisgyermekkel elköltözött. Az apa bosszúból ölhette meg a kicsit, hogy ne legyen az anyáé a gyermekfelügyelet joga. A férfi a gyilkosság után rendelt egy pizzát, amit megevett, majd magával is végezni próbált, ám csak sérüléseket szenvedett. További részletek az Origo.hu cikkében.

A Zaol.hu a helyszínen videót is készített.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!