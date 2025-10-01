Leitatták, kirabolták és kirakták az erdőben halálra fagyni a pórul járt autószerelőt

Az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalási napot tartották a pátrohai testvérek ügyében a Nyíregyházi Törvényszéken szerdán. Gál Ildikó bíró tárgyalta az ügyet, amelyben a vádlottak aljas célból elkövetett gyilkosság kísérlete, valamint kifosztás bűntette miatt feleltek a törvény előtt. A vád szerint a testvérek 2022 februárjában elkábították ismerősüket, elvették a pénzét, majd kidobták egy autóból Pátroha határában és magára hagyták a hideg időben – írta a tárgyalásról tudósító Szon.hu.
A vádirat szerint a testvérek pénzszűkében voltak, ezért elhatározták, hogy egy autószerelő ismerősüket kirabolják. A férfit, K. A.-t azzal az ürüggyel hívták a házhoz, hogy elromlott az autójuk, majd borral és pálinkával kínálták meg. Az áldozat hamar bódult állapotba került, ezt követően pedig kiloptak a pénztárcájából 100 ezer forintot. A magatehetetlen férfit autóba tuszkolták, majd a közeli erdő szélén kirakták és elhajtottak. A vád szerint belenyugodtak abba, hogy a téli időben a férfi akár ki is hűlhet és ez a halálát okozhatja. K. A. azonban nemsokára magához tért és felhívta a feleségét, így sértetlenül megúszta a történteket. A vádlottak nem értettek egyet a vádirat számos pontjával, ezért tárgyalásra került sor az ügyben: tavaly nyáron előkészítő ülést tartott a bíróság, majd elkezdődött a bizonyítási eljárás.
A vádlottak egy egészen más történetet meséltek el: kezdetben azt mondták, hogy K. A. csak a biciklijét hagyta ott náluk, de ment be a házba. Később viszont elismerték, hogy közösen italoztak, majd együtt indultak Kisvárdára és azért álltak meg a falu szélén, mert a sértett ki akart szállni. Visszafelé még keresték, ám már nem találták.
A férfire rátaláló rendőrök szerint K. A. annyira részeg volt, hogy alig állt a lábán, a kérdéseikre zavaros választ adott és sokáig nem tudta elmesélni, mi történt vele, ám azt pontosan tudta, hogy mennyi pénz volt nála. A bíróság szakértőt kérdezett meg annak kapcsán, hogy a sértett életveszélyben volt-e. Németi Balázs megállapította, hogy a férfi nem volt annyi ideig bódult vagy tudatvesztett állapotban, hogy meghalhatott volna. Véleménye szerint nem volt sem közvetett, sem közvetlen életveszélyben.
A szerdai tárgyalási napon kamerafelvételeket mutattak be, amelyek a helyszínen készültek. A videón az látszik, ahogy a másrendű vádlott megérkezik a testvéréhez, majd nem sokkal később kerékpárral megjött a sértett is. Alig egy órával később hárman hagyták el a házat, K. A.-t kivonszolták a járdán keresztül az autóba. Bár ez utóbbi cselekmény már nem látszott a felvételen, csak a vádiratban szerepel.
A vád képviselője szerint a tárgyalás során a cselekmény bizonyítást nyert, a védők szerint viszont sem az nem bizonyított, hogy eltűnt volna a sértettől 100 ezer forint, sem pedig az, hogy bódító hatású szert kevertek volna az italába. A mértékes ügyészi indítvány szerint az elsőrendű vádlott 16, a másodrendű vádlott 12 év fegyházbüntetést kapna. Gál Anikó törvényszéki bíró október 15-én hirdet az ügyben ítéletet.
Pátroha település neve nem először került be hírekbe ezen bűntény kapcsán. Nemrég emberkereskedelemmel, kényszerítéssel, sanyargatással és halált okozó testi sértéssel vádoltak meg egy pátrohai házaspárt, akik rabszolgaként tartottak egy fiatal lányt. Korábban pedig egy féltékenységi vita során majdnem halálra késelte barátnőjét egy 62 éves pátrohai férfi.