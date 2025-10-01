Leitatták, kirabolták és kirakták az erdőben halálra fagyni a pórul járt autószerelőt

Az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalási napot tartották a pátrohai testvérek ügyében a Nyíregyházi Törvényszéken szerdán. Gál Ildikó bíró tárgyalta az ügyet, amelyben a vádlottak aljas célból elkövetett gyilkosság kísérlete, valamint kifosztás bűntette miatt feleltek a törvény előtt. A vád szerint a testvérek 2022 februárjában elkábították ismerősüket, elvették a pénzét, majd kidobták egy autóból Pátroha határában és magára hagyták a hideg időben – írta a tárgyalásról tudósító Szon.hu.

Gyilkossági kísérlettel vádolják a pátrohai testvérpárt, akik a vád szerint leitatták, kifosztották, majd magukra hagyták a hideg, téli időben a sértettet.

Fotó: Szon.hu

Pénzre volt szükségük, kis híján gyilkosság lett a vége

A vádirat szerint a testvérek pénzszűkében voltak, ezért elhatározták, hogy egy autószerelő ismerősüket kirabolják. A férfit, K. A.-t azzal az ürüggyel hívták a házhoz, hogy elromlott az autójuk, majd borral és pálinkával kínálták meg. Az áldozat hamar bódult állapotba került, ezt követően pedig kiloptak a pénztárcájából 100 ezer forintot. A magatehetetlen férfit autóba tuszkolták, majd a közeli erdő szélén kirakták és elhajtottak. A vád szerint belenyugodtak abba, hogy a téli időben a férfi akár ki is hűlhet és ez a halálát okozhatja. K. A. azonban nemsokára magához tért és felhívta a feleségét, így sértetlenül megúszta a történteket. A vádlottak nem értettek egyet a vádirat számos pontjával, ezért tárgyalásra került sor az ügyben: tavaly nyáron előkészítő ülést tartott a bíróság, majd elkezdődött a bizonyítási eljárás.

A szakértő nem támasztotta alá a vádat

A vádlottak egy egészen más történetet meséltek el: kezdetben azt mondták, hogy K. A. csak a biciklijét hagyta ott náluk, de ment be a házba. Később viszont elismerték, hogy közösen italoztak, majd együtt indultak Kisvárdára és azért álltak meg a falu szélén, mert a sértett ki akart szállni. Visszafelé még keresték, ám már nem találták.

A férfire rátaláló rendőrök szerint K. A. annyira részeg volt, hogy alig állt a lábán, a kérdéseikre zavaros választ adott és sokáig nem tudta elmesélni, mi történt vele, ám azt pontosan tudta, hogy mennyi pénz volt nála. A bíróság szakértőt kérdezett meg annak kapcsán, hogy a sértett életveszélyben volt-e. Németi Balázs megállapította, hogy a férfi nem volt annyi ideig bódult vagy tudatvesztett állapotban, hogy meghalhatott volna. Véleménye szerint nem volt sem közvetett, sem közvetlen életveszélyben.