Fia oltotta ki az idős édesapa életét

Október 26-án kedden tragikus bejelentést kapott a Baranya vármegyei rendőrség Pécsett. Gyilkosság történt, az áldozat egy helyi, 76 éves férfi - írta meg a Bama.hu.

Saját fia követte el a gyilkosságot

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Brutális bántalmazás érte az idős férfit a gyilkossági szemle alapján

A hatóságok megállapították, hogy az áldozatot annyira súlyos bántalmazás érte, hogy már a helyszínen életét veszítette. A bűncselekmény elkövetőjét azonnal előállította a rendőrség, kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezték. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt nyomoz a 47 éves férfi ellen.

Sajnos nem egyedülálló a vérfagyasztó eset. Egy nyíregyházi nő több mint 60 késszúrással végezte ki édesanyját, a bírósági tárgyalását pedig mosolyogva nézte végig.