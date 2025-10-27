Fia oltotta ki az idős édesapa életét

Hírlevél

Október 26- án megrázó bejelentés érkezett a Baranyai Rendőrkapitányságra. Gyilkosság áldozata lett egy helyi férfi Pécsett.
Október 26-án kedden tragikus bejelentést kapott a Baranya vármegyei rendőrség Pécsett. Gyilkosság történt, az áldozat egy helyi, 76 éves férfi - írta meg a Bama.hu.

A bácsi édesfia követte el a gyilkosságot
Saját fia követte el a gyilkosságot
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Brutális bántalmazás érte az idős férfit a gyilkossági szemle alapján

A hatóságok megállapították, hogy az áldozatot annyira súlyos bántalmazás érte, hogy már a helyszínen életét veszítette. A bűncselekmény elkövetőjét azonnal előállította a rendőrség, kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezték. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt nyomoz a 47 éves férfi ellen. 

Sajnos nem egyedülálló a vérfagyasztó eset. Egy nyíregyházi nő több mint 60 késszúrással végezte ki édesanyját, a bírósági tárgyalását pedig mosolyogva nézte végig. 

 

