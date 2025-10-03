Brutális kegyetlenséggel végzett az idős bácsival egy tinédzser

2024. augusztus 27-én hajnalban egy férfi jelent meg fiatalkorú fiával a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. Elmondták, hogy előző nap délután a fiú bement egy idős, öcsödi férfi házába, bántalmazta az ott lakót, majd elhagyta az ingatlant. A bejelentés után a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a házban holtan találták az idős embert – írja a Szoljon.hu.

Saját öccsét is magával vitte a gyilkosságra, aki végig is nézte

Fotó: Police.hu

Az öcsödi gyilkosság brutális részletei

A rendőrségi nyilatkozatot követően nem sokkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség részletesebb információkat is megosztott közleményében. Eszerint a 17 éves fiú 2024. augusztus 26-án, hétfőn délután Öcsödön a 10 éves öccsével együtt megjelent a 85 éves szomszéd házánál, aki be is hívta őket. A tinédzser az ott talált

fém-keverőtállal,

seprűvel

és gereblyével

bántalmazta, többször megütötte az idős férfit és végül pénztárcájából elemelt 103 ezer forintot.

Ezt követően a fiatal magához vett egy téglát, amivel tovább ütlegelte a férfit. A főügyészség sajtószóvivője szerint a bántalmazás olyan erővel történt, hogy a tégla kettétört. Az idős férfi a sérülések következtében életét vesztette.

A nyomozás során derült fény arra, hogy a kábítószer-függő fiút a tette elkövetésében a

drogvásárláshoz szükséges pénz megszerzése motiválta.

Még aznap kézre került a tinédzser

A fiatal elkövetőt még aznap letartóztatták. A döntés indoklásában más tényezők mellett szerepelt a gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja, valamint az, hogy a cselekményt is a kábítószer vásárlásához szükséges pénzért követte el. Ezen okok miatt a hatóságok megalapozottan tartottak a bűnismétlés veszélyétől.

A Szolnoki Törvényszék 2025. október 2-án, csütörtökön előkészítő ülést tartott a büntetőügyben. A fiatal vádlott és védője a vádakkal egyezően

beismerte a bűncselekmény elkövetését,

és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ezt a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott.

A törvényszék aznap kihirdetett elsőfokú ítéletében 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetést szabott ki a mindössze 17 éves fiatalemberre. Bár a vádlott büntetlen előéletű volt, a bíróság nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, az idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettéért mondta ki a bűnösségét.