Brutális kegyetlenséggel végzett az idős bácsival egy tinédzser

2024. augusztus 27-én hajnalban egy férfi jelent meg fiatalkorú fiával a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. Elmondták, hogy előző nap délután a fiú bement egy idős, öcsödi férfi házába, bántalmazta az ott lakót, majd elhagyta az ingatlant. A bejelentés után a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a házban holtan találták az idős embert – írja a Szoljon.hu.
A rendőrségi nyilatkozatot követően nem sokkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség részletesebb információkat is megosztott közleményében. Eszerint a 17 éves fiú 2024. augusztus 26-án, hétfőn délután Öcsödön a 10 éves öccsével együtt megjelent a 85 éves szomszéd házánál, aki be is hívta őket. A tinédzser az ott talált
bántalmazta, többször megütötte az idős férfit és végül pénztárcájából elemelt 103 ezer forintot.
Ezt követően a fiatal magához vett egy téglát, amivel tovább ütlegelte a férfit. A főügyészség sajtószóvivője szerint a bántalmazás olyan erővel történt, hogy a tégla kettétört. Az idős férfi a sérülések következtében életét vesztette.
A nyomozás során derült fény arra, hogy a kábítószer-függő fiút a tette elkövetésében a
drogvásárláshoz szükséges pénz megszerzése motiválta.
A fiatal elkövetőt még aznap letartóztatták. A döntés indoklásában más tényezők mellett szerepelt a gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja, valamint az, hogy a cselekményt is a kábítószer vásárlásához szükséges pénzért követte el. Ezen okok miatt a hatóságok megalapozottan tartottak a bűnismétlés veszélyétől.
A Szolnoki Törvényszék 2025. október 2-án, csütörtökön előkészítő ülést tartott a büntetőügyben. A fiatal vádlott és védője a vádakkal egyezően
beismerte a bűncselekmény elkövetését,
és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ezt a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott.
A törvényszék aznap kihirdetett elsőfokú ítéletében 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetést szabott ki a mindössze 17 éves fiatalemberre. Bár a vádlott büntetlen előéletű volt, a bíróság nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, az idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettéért mondta ki a bűnösségét.
A bírósági tényállás szerint a fiú eredetileg
kiskorú testvérét kísérte el az idős szomszédhoz szilvát szedni.
A bestiális tettet az motiválta, hogy meglátta későbbi áldozata ingzsebében a készpénzt, amit bármi áron meg akart szerezni. Végül 103 ezer forintot zsákmányolt, amelyből kábító hatású anyagot vásárolt és fogyasztott el.
Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség alig néhány hete, 2025. augusztus 12-én emelt vádat, így a gyors ítélethirdetés a beismerésnek köszönhető. A döntés azonban nem jogerős. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn, de mivel a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy már biztosan másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.
Csupán pár nappal korábban, augusztus 23-án szintén meggyilkoltak egy idős férfit, hasonló, ha nem még kegyetlenebb módon, hogy kirabolhassák. Az esetről az Origo.hu oldalán olvashatnak.