gyilkosság

Brutális kegyetlenséggel végzett az idős bácsival egy tinédzser

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le Öcsödön 2024. augusztusának végén. Egy 17 éves fiú és 10 éves öccse átmentek egy idős férfihez szilvát szedni, ám a drogfüggő fiatal készpénzt látott a nyugdíjas férfinél, ezért hidegvérrel meggyilkolta a kistestvére szeme láttára.
2024. augusztus 27-én hajnalban egy férfi jelent meg fiatalkorú fiával a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. Elmondták, hogy előző nap délután a fiú bement egy idős, öcsödi férfi házába, bántalmazta az ott lakót, majd elhagyta az ingatlant. A bejelentés után a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a házban holtan találták az idős embert – írja a Szoljon.hu.

Saját öccsét is magával vitte a gyilkosságra, aki végig is nézte
Fotó:  Police.hu 

Az öcsödi gyilkosság brutális részletei

A rendőrségi nyilatkozatot követően nem sokkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség részletesebb információkat is megosztott közleményében. Eszerint a 17 éves fiú 2024. augusztus 26-án, hétfőn délután Öcsödön a 10 éves öccsével együtt megjelent a 85 éves szomszéd házánál, aki be is hívta őket. A tinédzser az ott talált 

  • fém-keverőtállal,
  • seprűvel
  • és gereblyével

bántalmazta, többször megütötte az idős férfit és végül pénztárcájából elemelt 103 ezer forintot.

Ezt követően a fiatal magához vett egy téglát, amivel tovább ütlegelte a férfit. A főügyészség sajtószóvivője szerint a bántalmazás olyan erővel történt, hogy a tégla kettétört. Az idős férfi a sérülések következtében életét vesztette.

A nyomozás során derült fény arra, hogy a kábítószer-függő fiút a tette elkövetésében a 

drogvásárláshoz szükséges pénz megszerzése motiválta.

Még aznap kézre került a tinédzser

A fiatal elkövetőt még aznap letartóztatták. A döntés indoklásában más tényezők mellett szerepelt a gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja, valamint az, hogy a cselekményt is a kábítószer vásárlásához szükséges pénzért követte el. Ezen okok miatt a hatóságok megalapozottan tartottak a bűnismétlés veszélyétől.

A Szolnoki Törvényszék 2025. október 2-án, csütörtökön előkészítő ülést tartott a büntetőügyben. A fiatal vádlott és védője a vádakkal egyezően 

beismerte a bűncselekmény elkövetését,

és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ezt a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott.

A törvényszék aznap kihirdetett elsőfokú ítéletében 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetést szabott ki a mindössze 17 éves fiatalemberre. Bár a vádlott büntetlen előéletű volt, a bíróság nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, az idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettéért mondta ki a bűnösségét.

A bírósági tényállás szerint a fiú eredetileg

kiskorú testvérét kísérte el az idős szomszédhoz szilvát szedni. 

A bestiális tettet az motiválta, hogy meglátta későbbi áldozata ingzsebében a készpénzt, amit bármi áron meg akart szerezni. Végül 103 ezer forintot zsákmányolt, amelyből kábító hatású anyagot vásárolt és fogyasztott el.

Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség alig néhány hete, 2025. augusztus 12-én emelt vádat, így a gyors ítélethirdetés a beismerésnek köszönhető. A döntés azonban nem jogerős. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn, de mivel a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy már biztosan másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.

Csupán pár nappal korábban, augusztus 23-án szintén meggyilkoltak egy idős férfit, hasonló, ha nem még kegyetlenebb módon, hogy kirabolhassák. Az esetről az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

