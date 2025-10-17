Fejbe rúgták a szolnoki gyilkosság vádlottját a tárgyaláson

Különös kegyetlenséggel végzett egy 61 éves férfival a szolnoki Horog utcában egy fiatal férfi, aki munkaadója pénzét játszotta el szerencsejátékon, majd azért, hogy lebukását elkerülje, megölte az idős embert. Az gyilkosság ügyében most jogerősen 22 év fegyházbüntetést szabtak ki - számolt be róla a Szoljon.hu.

A szolnoki gyilkosság tárgyalásán az áldozat veje rúgta meg a vádlottat.

Fotó: Police.hu

Bírósági botrány a szolnoki gyilkosság ügyében

A gyilkosság 2016 nyarán történt. A 21 éves elkövető az üzletlánc egyik alkalmazottjaként már korábban is ellopta a rábízott bevételt, hogy fedezze játékszenvedélyét. Amikor az elszámolás napja elérkezett, találkozót beszélt meg a 61 éves férfivel. Egy félreeső helyre, a Horog utcába csalta, ahol késsel támadt rá.

Többször is megszúrta. Mivel úgy látta, még mindig él, az autójával is többször áthajtott rajta.

A támadás után áldozata autójával elmenekült, és magával vitte a kocsiban található 963 ezer forintot is. A 61 éves férfi életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni, a helyszínen meghalt. Tette után villamgyorsan elfogták az elkövetőt. A nyomozás is hamar lezárult, az ügy pedig 2017-ben került bíróság elé.

A Szolnoki Törvényszék 2018-ban első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a férfira, aki előre kitervelten, különös kegyetlenséggel és aljas indokból követte el a gyilkosságot.

Az ügy nem maradt botrány nélkül, a 2017 őszén kezdődő szolnoki tárgyalássorozat első napja váratlan fordulatot hozott. Dr. Pongrácz Zsolt bíró a vádlott meghallgatása előtt először az áldozat 34 éves vejét szólította tanúnak,

aki a gyilkost mellett elhaladva hirtelen nyakon és állon rúgta a fiatal férfit.

A további bántalmazást a jelenlévő büntetés-végrehajtási dolgozók akadályozták meg. A bíró a tárgyalást megszakította, a rendőrséget értesítette, a tanút elfogták, a vádlottat pedig kórházba szállították. Később kiderült, hogy a férfi dühében és kétségbeesésében támadt rá a fiatalra: apósát, az áldozatotugyanis a saját apjaként szerette, és úgy érezte, neki kellett volna ott lennie azon a találkozón, ahol a 61 éves férfit halálra késelték.

A tanút az ügyészséghez vitték, ahol együttműködő volt: beszélt az áldozat iránti szeretetéről, saját lelkiismeret-furdalásáról, és arról, hogy a tragédia óta a családi élete is megromlott. Elmondta, hogy képtelen volt fékezni az indulatait, amikor szembekerült apósa gyilkosával, aki szerinte a a közvetlen felelőse mindennek.

Az áldozat vejét a történtek után gyorsított eljárásban másnap bíróság elé állították bíróság, ahol 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. A bíróság engedélyezte, hogy a bírságot tíz részletben fizesse meg, és mentesítették a büntetett előélet jogkövetkezményei alól is.