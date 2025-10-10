Tragédiába fulladt a szerelmi háromszög - holttestet találtak Magyarországon

Egy férfi holttestét találták meg Bács-Kiskun vármegyében, akit előbb megfojtottak, majd felgyújtottak. A rendőrségi közlemény szerint a háttérben egy szerelmi háromszög állhatott, a két férfi ugyanazért a nőért versengett, de csak az egyik lett gyilkosság áldozata - számolt be róla a Baon.hu.

Gyilkosságba torkollott a szerelemi háromszög.

Fotó: police.hu

A korántsem idilli szerelmi háromszög gyilkosságba fordult

A Petőfi Népe egy hátborzongató eset részleteit közölte 1995. október 30-án. Kecskeméten különös szerelmi háromszög bontakozott ki egy Mészöly Gyula utcai házban. A 32 éves Kocsis Kamilla kétgyermekes anya volt, a gyerekek két különböző apától születtek, a nő ugyanis egyszerre élt együtt Pecznyik Istvánnal és Rádi Sándorral. A későbbi áldozat, Rádi Sándor korábban három évet töltött börtönben, miután féltékenységből hasba szúrta vetélytársát, Pecznyik Istvánt. A történet végül tragikus fordulatot vett 1995. október 13-án, amikor a két férfi között ismét elszabadultak az indulatok, a vita pedig gyilkosságba torkollott. Pecznyik kötéllel megfojtotta Rádit, majd a nő segítségével a holttestet a ház kertjében elrejtették. Hogy eltüntessék a nyomokat, a testet előbb felgyújtották, és csak ezután temették el.

A brutális gyilkosságról a Petőfi Népe írt '95-ben.

Forrás: PN / archív

A bűncselekmény majdnem rejtve maradt, mert Rádinak nem voltak hozzátartozói, akik hiányolták volna. A rendőrség végül egy éber szomszéd bejelentése miatt kezdett nyomozni, aki gyanús mozgásokat észlelt az udvaron. A kiérkező járőrök a helyszínen szembesítették a párt, akik végül beismerő vallomást tettek. A nő még azt is megmutatta, hová ásták el a megégett holttestet.

