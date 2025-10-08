Felmentették az első gyilkosság alól, szabadulása után szinte azonnal ölt

Emberölés miatt emeltek vádat az ellen a férfi ellen, aki akár élete végéig börtönben maradhat, mivel egy idős ember kegyetlen agyonverésével gyanúsítják. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfit egyszer már felmentették a tíz évvel ezelőtti máriapócsi gyilkosság vádja alól, de szabadulása után szinte azonnal ölt. A Tények információi szerint a vádlott Borsod vármegyében baltával vert agyon egy idős, mozgáskorlátozott asszonyt, majd Budapestre szökött, ahol az élettársa dobta fel a rendőrségnek - írta a Szon.hu.

Felmentették korábban, most megint gyilkosság miatt áll bíróság előtt

Fotó: Forrás: Tények.hu

Bódult állapotban követte el a gyilkosságot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, aki halálra verte idős áldozatát. A vádirat szerint az ittas, nyugtatóktól bódult vádlott 2024. június közepén egy borsodi településen

bement a 85 éves, mozgáskorlátozott nő családi házába, majd egy tompa eszközzel és puszta kézzel ütötte a sértettet, aki a földre esett. A férfi ezután sem állt le, tovább bántalmazta a földön fekvő nőt, aki belehalt súlyos sérüléseibe.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottal szemben a bűncselekmény súlyossága miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és a feltételes szabadságra bocsátás kizárását indítványozta a bíróságnál.

