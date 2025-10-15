Hagyták volna meghalni barátjukat a téli hidegben, ítéletet hozott a bíróság

A vádlott testvérpár 2022. február 26-án magatehetetlenre itatta egykori barátját, majd kirabolták a férfit, akit autóba tettek és a falu határában kidobták a kocsiból. Az ügyben a bizonyítási eljárás szeptemberben vette kezdetét - írta meg a Szon.hu. Az elkövetőket gyilkossági kísérlettel vádolták meg, így iszonyú büntetést kért az ügyészség: az elsőrendű vádlottra 16 évnyi, míg a másodrendű vádlottra 15 évnyi szabadságvesztést.
A vádirat szerint a testvérek, B. J. és B. E. úgy döntöttek, hogy ismerősüktől fognak pénzt szerezni. Az áldozatot, K. A-t magukhoz invitálták azzal a szöveggel, hogy segítsen megjavítani az autójukat és borral, pálinkával kínálták. A sértetett olyan durván leitatták, hogy az magatehetetlenné vált, ezután pedig elloptak tőle 98 ezer forintot. Az áldozat annyira kiszolgáltatott állapotba került, hogy még megmozdulni is képtelen volt, így a testvéreknek kellett az autóba cipelniük.
Gyilkossági kísérletet követtek el
Az áldozatot végül kirakták az autóból a város határában. A történet résztvevőinek szerencséjére azonban K. A. magához tért a hidegben és felhívta telefonon a feleségét, aki a rendőrségtől kért segítséget férje megtalálásában. Végül időben ráleltek a még mindig nagyon részeg férfire.
A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen a vádlott testvérpár nem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, a bizonyítási eljárás szeptemberben kezdődött meg. K. A. beszámolója alapján, amikor B. J-hez érkezett, vele és a testvérével alkoholt fogyasztottak. Az italozás következtében annyira lerészegedett, hogy már csak arra emlékezett, hogy egy autóban ül, amiből kidobták. A vádlottak kezdetben még az italozást sem ismerték el, csak annyit mondtak, hogy ismerősük letette náluk a biciklijét. Később mégis elismerték a közös ivászatot, és azt mondták, együtt indultak el Kisvárdára. Azt állítottak, hogy csakis azért álltak meg a falu szélén, mert K. A. ki akart szállni, visszafelé jövet még keresték is az áldozatot, azonban nem találtak rá barátjukra.
A bizonyítási eljárás során a vádlottak megkísérelték egymásra hárítani a felelősséget. Kifosztás és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult el a nyomozás, ami a vádlottak ellentétes vallomásai miatt kiegészült emberölési kísérlettel.
A kamerafelvételeken világosan látható, hogy a sértett járásképtelen volt, B. J. vonszolta ki a gépjárműhöz. A bíró szerint, nem feltételezhető, hogy három perc alatt az áldozat hirtelen jobban lesz, és gondoskodni tud magáról a hidegben. Ekkor egyébként 5 Celsius fok volt a kinti hőmérséklet, amely az éjszaka során tovább csökkent.
Mentesülni akartak a kifoszták következményei alól
Gál Anikó bírónő kijelentése alapján a vádlottak morálisan fejletlen személyiségek, azonban mindketten beszámítható állapotban voltak a bűncselekmény elkövetésekor. Képesek voltak felfogni, hogy súlyos tettük halált okozhat. A kifosztás következményei alól akartak mentesülni, ez volt a motivációjuk, amikor autóba tették a sértettet. A bűntett kísérleti szakaszban maradását, valamint azt, hogy mindkét vádlottnak kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, a bírónő enyhítő körülményként értékelte.
Súlyosbító körülménynek minősül azonban, hogy B. J. büntetett előéletű. A férfit elítélték már súlyos testi sértés, rablás, emberkereskedelem, valamint kapcsolati erőszak miatt. Hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett Halász Ágnes főügyészségi ügyész. A másodrendű vádlott: B. E. és ügyvédje Turi Lajos Péter három nap gondolkodási időt kértek. Azt indítványozta az ügyész, hogy mindkét vádlottat tartóztassák le: B. J. - nél ennek már nincsen relevanciája, hiszen ő már büntetését tölti, B.E. esetében pedig az indítványt elutasította a bíró. A férfi azt kérte, hogy legalább a jogerős ítélet meghozataláig, had maradjon súlyosan fogyatékos, valamint alig 7 hónapos gyermekével.