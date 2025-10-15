Hagyták volna meghalni barátjukat a téli hidegben, ítéletet hozott a bíróság

A vádlott testvérpár 2022. február 26-án magatehetetlenre itatta egykori barátját, majd kirabolták a férfit, akit autóba tettek és a falu határában kidobták a kocsiból. Az ügyben a bizonyítási eljárás szeptemberben vette kezdetét - írta meg a Szon.hu. Az elkövetőket gyilkossági kísérlettel vádolták meg, így iszonyú büntetést kért az ügyészség: az elsőrendű vádlottra 16 évnyi, míg a másodrendű vádlottra 15 évnyi szabadságvesztést.

Anyagi gondjai voltak a gyilkossági kísérletet elkövető pátrohai testvérpárnak

Kép forrása: Tények

A vádirat szerint a testvérek, B. J. és B. E. úgy döntöttek, hogy ismerősüktől fognak pénzt szerezni. Az áldozatot, K. A-t magukhoz invitálták azzal a szöveggel, hogy segítsen megjavítani az autójukat és borral, pálinkával kínálták. A sértetett olyan durván leitatták, hogy az magatehetetlenné vált, ezután pedig elloptak tőle 98 ezer forintot. Az áldozat annyira kiszolgáltatott állapotba került, hogy még megmozdulni is képtelen volt, így a testvéreknek kellett az autóba cipelniük.

Gyilkossági kísérletet követtek el

Az áldozatot végül kirakták az autóból a város határában. A történet résztvevőinek szerencséjére azonban K. A. magához tért a hidegben és felhívta telefonon a feleségét, aki a rendőrségtől kért segítséget férje megtalálásában. Végül időben ráleltek a még mindig nagyon részeg férfire.

A tavaly nyáron tartott előkészítő ülésen a vádlott testvérpár nem értett egyet a vádiratban foglaltakkal, a bizonyítási eljárás szeptemberben kezdődött meg. K. A. beszámolója alapján, amikor B. J-hez érkezett, vele és a testvérével alkoholt fogyasztottak. Az italozás következtében annyira lerészegedett, hogy már csak arra emlékezett, hogy egy autóban ül, amiből kidobták. A vádlottak kezdetben még az italozást sem ismerték el, csak annyit mondtak, hogy ismerősük letette náluk a biciklijét. Később mégis elismerték a közös ivászatot, és azt mondták, együtt indultak el Kisvárdára. Azt állítottak, hogy csakis azért álltak meg a falu szélén, mert K. A. ki akart szállni, visszafelé jövet még keresték is az áldozatot, azonban nem találtak rá barátjukra.

A bizonyítási eljárás során a vádlottak megkísérelték egymásra hárítani a felelősséget. Kifosztás és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult el a nyomozás, ami a vádlottak ellentétes vallomásai miatt kiegészült emberölési kísérlettel.