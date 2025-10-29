Elmegyógyintézetbe került a pécsi apagyilkos

A Pécsi Járósbíróság emberölés bűntett alapos gyanúja miatt elrendelte az édesapja életét kioltó, elmebetegségben szenvedő férfi letartóztatását. Az elkövető vérfagyasztó kegyetlenséggel követte el a gyilkosságot, tisztázatlan okokból – írta meg a Bama.hu.

A gyanúsított 20 cm pengehosszúságú késsel követte el a gyilkosságot

Fotó: illusztráció/Pixabay

Az elmebeteg férfi bal fültől a nyak közepéig 11 cm hosszúságú vágást ejtett, majd csontot áttörően a jobb csuklón átvágta édesapja kezét. Vérvesztéses sokk következtében az áldozat életét veszítette.

A gyilkosság végeztével a gyanúsított véres ruhában távozott a helyszínről

Az apagyilkos kimászott az első emeleti lakás erkélyéről, azonban egy távoli rokon rátalált a ház előtt. A bűncselekmény öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a Pécsi Járásbíróság közlése szerint. A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban személyi körülményeit, életvitelét figyelembe véve alaposan tartani lehet szökéstől, elrejtőzéstől, valamint bűnismétléstől is szabadlábon hagyása esetén, ezért a Pécsi Járásbíróság elrendelte letartóztatását. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre a letartóztatást a gyanúsított további megfigyelése és kezelése érdekében. A döntés végleges, az érintettek tudomásul vették a bíróság határozatát.

Egy 29 éves férfi a vita hevében széklábbal verte agyon alkoholos befolyásoltság alatt levő édesapját. A férfi beismerő vallomásában azt állította, hogy félelemből követte el szörnyű tettét.