Egyre terjed a gyógycipős csalás, újabb érintett került a rendőrség látómezejébe

Ahogy azt az Origo is megírta, a csalók egy szétterjed hálózatot építettek ki az évek során. A gyógycipős csalás kapcsán egyre több ember kerül a rács mögé, ahogy a Szoljon. hu megtudta, egy szolnoki is érintett az ügyben.

Újabbb vádlottak a gyógycipős csalás néven elhíresült bűntény kapcsán Fotó: Magyarország Ügyészsége/Szoljon.hu

A gyógycipős csalás vádlottjai Győr-Moson-Sopron Vármegyében

A gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalási ügy országos méretűvé nőtte ki magát. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség most hét ember ellen emelt vádat. Három orvos is van köztük. A vádirat szerint gyógyászati segédeszközöket, elsősorban gyógycipőket, gyártó és forgalmazó cégek emberei országszerte vettek rá orvosokat arra, akkor is írjanak fel támogatott gyógycipőt, ha arra valójában nem volt szükség.

A cinkosárssá lett orvosok:

Több száz ember nevére állítottak ki vényeket,

a legtöbb esetben meg sem vizsgálták a pácienseket,

olyan személyek adatait is felhasználták, akik esetében semmilyen körülmények között sem volt indokolt az ilyen segédeszközök haaználata.

Ezek után a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) visszaigényelték a társadalombiztosítási támogatást. Csak ezek a gyanúsítottak több tízmilliós kárt okoztak az államnak.

A főügyészség a 7 emberrel szemben több rendbeli költségvetési csalással és több rendbeli hamis magánokirat felhasználásával vádolja. Az ügyészség indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, az érintett orvosokat pedig határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától. További részleteket a bűncselekménnyel kapcsolatban ide kattintva olvashat!

Az országossá kiszélesedett csalássorozat kapcsán számos vármegyében folynak bünetőeljárások, amelyekről naprakészen tájékoztatjuk az olvasóinkat.