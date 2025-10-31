Magyarokon kísérletezett egy aljas gyógyszerhamisító bűnbanda

A KR NNI a police.hu oldalon tette közzé, hogy két éve kezdtek el nyomozni egy bizonyos Citonorm+ injekcióval bűnöző gyógyszerhamisító banda ellen. A szer elérhető Magyarországon, annak ellenére, hogy nem engedélyezték, hogy beadják az emberi szervezetbe. Közleményükben ezt írják a rendőrök: "az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amire szintén nem volt szakhatósági engedélye annak a társaságnak, amely ezt forgalomba hozta." A KR NNI és az NVSZ-szel, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai országszerte 30 helyszínen csaptak le a bűnözőkre. Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, gyógyszerhamisítás és kuruzslás gyanúja miatt.

Így épült fel a gyógyszerhamisító banda

2018 márciusában érkezett a hazai piacra a Citonorm+, amit érelmeszesedésre jó gyógyszerként ajánlottak a bűnszervezet tagjai.

Először egy szentesi orvosnál és az élettársánál lehetett beszerezni az interneten hirdetett és szájhagyomány útján terjedő "csodaszert", amit kérés esetén be is adtak a jelentkezőknek.

Olyan ember is adott be injekciót, aki nem is végezhetne ilyen egészségügyi beavatkozást.

A szer illegális gyógyszerellátási láncon keresztül érkezett külföldről.

Nem csak engedélyt nem kaptak rá, de még azt sem lehet tudni, hogy pontosan milyen összetevőkből áll.

Amikor az orvos meghalt, élettársa több embert beszervezett a jól jövedelmező hálózatba. Ezek között voltak igazi egészségügyi dolgozók: orvosok, ápolók és asszisztensek is. Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben és lefoglaltak 7070 ampulla Citonorm+ injekciót, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot, és több mint 30 millió forintot, ami a bűncselekményből származott. Nem csak magyar pénz, 25 millió forint értékű valuta is volt a bűnszervezet tagjainál: euró, dollár, svájci frank, szerb dinár, sőt, még román lej is. Mindenki tagad és szabadlábon védekezhet.

