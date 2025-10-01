Három millió forintra perelte a hajléktalanokat, akik a fél szemére megvakították

Mányik Gábor élete egy évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott. A férfi mai napig élénken emlékszik arra a napra, amikor minden pillanatok alatt vett új fordulatot, miután egy dulakodás során egy hajléktalan kiverte a szemét - számolt be róla a Borsonline.hu.

Hajléktalan férfiak támadtak rá, a bíróság előtt az ügy

Fotó: Beküldött fotó

Hajléktalanok támadtak rá

Gábor közfoglalkoztatottként dolgozott, és munkaidőn kívül a párjával együtt segített Sz. Sándornak és S. Tibornak. Ételt, telefont és pénzt is adott nekik, amikor szükségük volt rá. Egy őszi délután azonban, amikor a 5 ezer forintját akarta visszakérni Sándortól, a helyzet elfajult. A férfi dühében a földre rántotta Gábort, majd ütni kezdte. Társa végignézte, ahogy Sándor a férfit szinte ájulásig veri. A debreceni férfi később így idézte fel az eseményeket:

Elkapta a torkomat, a földön ütötte a fejemet és fojtogatott. Ha a barátja nem szedi le rólam, megölt volna!

A támadás következtében Gábor maradandó sérüléseket szenvedett: kétszer műtötték a szemét, és intenzív osztályon is kezelték. A két elkövető szabadlábon védekezhet. A Debreceni Járásbíróságon szeptember 30-án tartott előkészítő ülésen Sándort maradandó fogyatékosságot okozó testi sértéssel, 38 éves társát, Tibort pedig segítségnyújtás elmulasztásával vádolják. Az áldozat részt vett az ülésen, és szürreálisnak, színpadi bohózatnak nevezte a történteket.

Tibor totál részeg volt, összevissza beszélt, azt sem tudta, hol van. A bíró kétszer is rendre utasította. Egyszerűen nem tudott viselkedni a bíróságon

– emlékezett vissza a tárgyalásra a félig megvakított férfi.

Az ügyészség Tiborra elzárást és közmunkát kért, ám a férfi tagadta bűnösségét. A tárgyalás meglepő fordulatot vett: korábban mindketten elismerték tettüket, most viszont Tibor azt állította, Gábor támadt rájuk, ők csupán védekeztek.

Én is kaptam! Nem is keveset. Négy-öt ütést, öklöst. De kibírtam

– idézte a TV2 Tények a férfi vallomását.

Gábor szerint a férfi szándékosan változtatja a korábbi vallomását, hogy összezavarja a bíróságot. Az elkövető vallomása több okból sem állja meg a helyét. A rendőrségi eljárás során a támadás után nem tartottak szembesítést, mivel a vallomásaik szinte teljesen megegyeztek, és a rendőröknek mindketten beismerték a tettüket. Ez az ügyészi vádiratban is rögzítve van.

Ha igaz lenne, amit Tibor a tárgyaláson állított, lett volna látlelet vagy orvosi jegyzőkönyv, de nincs. Egyszerűen bohócnak jött a tárgyalásra, a másik pedig ezzel időt nyert magának

– hangsúlyozta Gábor és hozzátette: maradandó sérüléseket szenvedett, hosszú ideig nem tudott dolgozni, amiért 3 millió forint kártérítést követel a hajléktalanoktól.