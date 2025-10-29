Brutális bántalmazás: hajléktalan férfit tartott rabszolgaként a szörnyeteg

A vádirat szerint a férfi 2023 novemberében találkozott Szekszárdon az utcán élő, betegségekkel küzdő sértettel. Lakhatást és étkezést ajánlott neki, ha segít a ház körül, a hajléktalan pedig elfogadta az ajánlatot – számolt be róla a Teol.hu.

A Szekszárdi Törvényszéken folytatódik a hajléktalan férfit bántalmazó szörnyeteg ügye.

Forrás: MW archívum

Kegyetlenül bánt el a hajléktalan férfival

Az első napokban úgy tűnt, valóban egy segítőkész emberre talált: meleg víz, étel és fedél jutott neki, cserébe csak apró házimunkákat végzett. A látszólagos jószándék azonban rövid időn belül kegyetlenségbe fordult. Két héttel később a „jótevő” már elvette a férfi iratait és telefonját, éheztette, és rabszolgaként dolgoztatta. Hajnalban keltette, favágásra, sittválogatásra és cipekedésre kényszerítette nap mint nap, pihenés nélkül. Ha a férfi ellenkezni próbált, verés volt a büntetése.

A vádlott brutális módszerekkel tartotta rettegésben a férfit: ököllel, baltanyéllel, kalapáccsal és partvisnyéllel ütötte, időnként vizesen, félmeztelenül küldte ki a fagyos udvarra, máskor a forró kályha mellé állította büntetésből.

Az orvosszakértő szerint a sértett testét sebek és törések borították, állapota életveszélyes volt. Végül 2024 januárjában sikerült megszöknie – a szomszédhoz menekült, aki értesítette a mentőket. Az orvosok megállapították, hogy ha nem kap azonnali ellátást, néhány napon belül meghalt volna.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: korábban emberölési kísérlet miatt is elítélték, és éppen börtönbüntetését tölti. A nyomozók szerint most sem férhet kétség a bűnösségéhez – bár a hajléktalan férfi időközben elhunyt, a vallomása és az orvosi dokumentumok megmaradtak.

A Szekszárdi Törvényszék előtt a férfi tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csupán segíteni akart. A bíróság hétfőn tanúkat hallgatott meg, de ítélet még nem született. A következő tárgyalási nap január 13-án lesz.

