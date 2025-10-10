Luxushajó okozott drámai balesetet a Dunán

Szombat délután Esztergomban, az Erzsébet park közelében történt a friss hajóbaleset, amelyről már a város lakói is élénken beszélnek. Egy többemeletes szállodahajó, amely turistákkal érkezett fedélzetén a Dunán, manőverezés közben nekicsapódott az ex-Komárom állóhajónak, az egyik legismertebb esztergomi látványosságnak - írta a Kemma.hu.

A hajóbaleset csak perceken múlt, hogy nem fordult át tömeges tragédiába

Fotó: Hernádi Ádám/Facebook

A helyszíni beszámolók szerint a hatalmas csattanásra többen odafigyeltek a partról és többen azt hitték, hogy egy újabb tragédia történt a Dunán. A baleset szerencsére csak anyagi károkkal járt, de az ütközés ereje így is jelentős volt. A város polgármestere, Hernádi Ádám közösségi oldalán erősítette meg a hírt és elmondta, hogy a vízirendészet már vizsgálja a baleset körülményeit.

Hogyan történhetett a dunai hajóbaleset?

Az elsődleges információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródhatott meg és így csapódott az ex-Komárom oldalába. Bár a hajóbaleset nem követelt sérülteket, az esztergomiak számára mégis szomorú látvány, hogy a város egyik kedvenc rendezvényhelyszíne megrongálódott.

A városban sokan attól tartanak, hogy ha nem szigorítják a szabályokat, egy következő eset akár tragédiába is torkollhat.

Mint ahogyan ez meg is történt a közelmúltban a Hableány tragédiájával, aminek katasztrófája 27 emberéletet követelt.