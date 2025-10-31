Ha tudja, miért állnak itt a rendőrök, nagyon okos ember

Paks és Kölesd között találtható egy emlékmű. 1936. augusztus 16-án itt történt a Magyarország első bejegyzett halálos balesete – Halottak napja közeledtével a Teol.hu emlékezett meg a 89 évvel ezelőtti eseményről.

A halálos balesetek áldozatairól emlékeztek meg a Halottak napjának alkalmából

Fotó: Mártonfai Dénes/Teol.hu

Így történt a halálos baleset

A motoros a földúton haladt. Hatalmas porfelhőt vert fel, amelytől nem látta, hogy előtte megy egy lovaskocsit, és nagy sebességgel belecsapódott. ifj. Bartal György nem élte túl. Egy évvel a tragédia után az édesapja egy emlékművet emeltetett a tragédia helyszínén.

Minden évben ennél az emlékműnél emlékeznek meg a halálos balesetek áldozatairól.

Idén Bíró Attila, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke és Szentes Csaba a Magyar Autóklub Tolna megyei elnöke helyezte el a megemlékezés virágait ott – írja a Teol.hu.

