halálos baleset

Halálos baleset kedd hajnalban - megrázó helyszíni fotók

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Lesodródott egy kisteherautó kedd hajnalban az úttestről és egy fának csapódott. A halálos baleset áldozata a teherautót vezető fiatal sofőr.
Megrázó képeket tett közzé a kedd hajnali közúti balesetről a Heol.hu. A halálos baleset során Kápolnánál egy kisteherautó az út menti fának csapódott.

halálos baleset
A halálos baleset áldozata egy 30 éves fiatalember
Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt./Heol.hu

A hajnali órákban a kisteherautó lesodródott az úttestről és frontálisan az út menti fának csapódott. A kiérkező mentősök az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni a 30 éves sofőr életét. 

A fiatalember halálhírét Kecskés Lilla, az OMSZ kommunikációs szervezője is megerősítette.

Halálos baleset Ebesen

Október első hetében Ebesen pedig egy autós és egy kerékpáros ütközött össze. A helyszínre több mentőegység, valamint egy mentőhelikopter is érkezett. A tragikus balesetben a biciklis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztés ellenére meghalt. A megrázó tragédiáról az Origó is beszámolt, képek is készültek a közúti dráma helyszínén. Ide kattintva ismerheti meg a részleteket.

 

