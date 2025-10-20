Versenyeztek a fiatalok a demecseri halálos baleset előtt

Ahogy mi is beszámoltunk róla, halálos baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében október 19-én. Demecser és Gégény között három autó karambolozott egy traktorra. Az egyik sofőr meg akarta előzni mezőgazdasági járművet. A sofőr bele is kezdett az előzésbe, de nem vette észre, hogy szemből is jön valaki, frontálisan ütköztek. Egy másik autó pedig nekiment a traktornak.

Gyorsulási verseny miatt történt a halálos baleset

Fotó: Bozsó Katalin

Gyorsulás vezetett a halálos balesethez

Az már tegnap kiderült, hogy egy 22 éves férfi belehalt sérüléseibe, miután az autójával hatalmas sebességgel a traktorba csapódott. Az viszont csak ma reggel, hogy a barátjával versenyzett, ezért történt meg a tragédia - számolt be róla a Szon.hu.

Órákon át tartott a helyszínelés. Az egyik autó utasait a demecseri önkéntes tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. Négy mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahonnan több embert kellett kórházba vinni. A tragikusan fiatalon meghalt férfi barátja ütközött össze a szemből érkező autóval, ami miatt súlyos sérüléseket szenvedett.

A helyszíni képeket a linkre kattintva érhetik el.