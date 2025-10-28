Úristen, itt a somogyvári halálos balesetről készült felvétel

Halálos baleset történt Somogyváron hétfőre virradóra. Az árokba hajtott, ahol a tetejére borult egy nagyon gyorsan hajtó sofőr az autójával a Kossuth Lajos utcában. A sofőr a helyszínen belehalt a sérüléseibe - írta meg a Sonline.hu.

Térfigyelő kamera rögzítette a somogyvári halálos baleset pillanatait (illusztráció)

Fotó: Atypeek Dgn/Pexels.com

Azt nem tudni, hogy balesetnek volt-e szemtanúja, vagyis volt-e olyan ember, aki látta, mi történt. A térfigyelő kamera viszont mindent rögzített, amelyet a somogyi rendőrség a közösségi oldalán tett közzé. A bejegyzésből kiderül, hogy a férfi nem használt a biztonsági övet, emiatt repült ki az autóból.

A biztonsági öv használata nem csak kötelező az autóban ülők számára, de életeket is menthet!

Ugyanis ha valaki be van kötve, az sokkal nagyobb eséllyel élhet túl egy balesetet, akár egy ilyet is, mint a somogyvári.

A halálos baleset felvételéről készült videó: