súlyos baleset

Halálos gázolás a 22-esen, a gyalogos belehalt a sérüléseibe

Megrázó tragédia történt kedden a 22-es főúton. A halálos gázolás következtében az esti órákban egy gyalogos a helyszínen az életét vesztette.
súlyos baleset, 22-es főút, halálos gázolás, tragédia, gyalogos

Súlyos közúti baleset miatt zárták le a forgalmat a 22-es főúton. A halálos gázolás során, sajnálatos módon, az elütött gyalogos olyan sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen az életét vesztette – közölte a Nool.hu.

halálos gázolás
Halálos gázolás történt kedd este a 22-es főúton
Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt./Nool.hu

Halálos gázolás az esti órákban

Kedd este, október 21-én, 18 óra 50 perc körül a 22-es főúton, Balassagyarmat és Őrhalom között egy személygépkocsi a főút 29-es kilométerszelvényénél elütött egy gyalogost. Az elsodort járókelő belehalt a sérüléseibe – tájékoztatta a hírportált a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.  

A Nool.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat a szerdai nap folyamán reagált:

A helyszínen egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

Október folyamán is történt hasonló eset, ahol nem adott elsőbbséget egy sofőr a zebrán, tragédia lett a vége. Két idős nőt gázolt el a fiatal Orosházán, egyikük meghalt. A megrázó tragédia részleteiért látogasson el az Origo oldalára,

 

