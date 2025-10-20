Horrorbuszbaleset a főúton – hárman meghaltak, nyolcvanan megsérültek

Ép ésszel felfoghatatlan annak a 70 éves buszvezetőnek a felelőtlensége, aki 83 utassal az autóbuszon 120 km/h-ás sebességgel száguldott a délvidéki közúton. A Bors írta meg, hogy pénteken halálos tömegbaleset történt, amikor a jármű lesodródott az útról Szávademeter térségében. Az út menti mély árokba borult, és a tetején landolt.

Halálos tömegbaleset Szávademeternél, 120 km/h-ás sebességgel száguldozott a buszsofőr a 83 utasával Fotó: Szabad Magyar Szó/Bors

Halálos tömegbaleset: 120 km/h-val egy busz úttesten tartása fizikai képtelenség

Egy cég dolgozóit szállította a busz, amivel a tragédia történt. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják, de úgy tudjuk, szeptember 15-én elvégezték a jármű rendkívüli műszaki vizsgálatát, és a műszaki meghibásodás esélye minimális. Emellett mára az is kiderült, hogy buszsofőr tavaly év végén esett át a kötelező egészségügyi vizsgálaton.

Az eddigi információik szerint a balesetben három ember meghalt, és mintegy nyolcvanan megsérültek. Hét utast az intenzív osztályon ápolnak, az ő állapotuk stabil.

A vétkes sofőrt őrizetbe vették a baleset után.

Elmebeteg sofőr manőverezett az M1-es autópályán, centiken múlt a tömegbaleset. Hihetetlen képsorokat rögzített egy autós október közepén. Egy fehér furgon kis híján balesetet okozott, amikor a belső sávba leszorított egy fekete autót. A rendőrség gyorsan elfogta az elkövetőt. A bruális manőver részletei és az esetről készült felvételek az Origón!



