Halálos vonatbaleset, InterCity gázolt el egy embert

Súlyos tragédiáról számolt be a Sonline.hu. A halálos vonatbalesetben InterCity gázolt el egy embert Balatonszárszón, jelentős fennakadások tapasztalhatók a vasúti közlekedésben.

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tájékoztatta a hírportált a tragédiáról. A rendőrség az esetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozata szerint a helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A vonaton 102 ember utazott, akiket pótlóbuszok szállítják el a baleset helyszínéről.

A MÁVINFORM arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a hatósági helyszínelés miatt jelentős forgalmi változásokra kell készülni a Balaton déli partján

A Szántód és Balatonszárszó közötti szakaszt teljes szélességében lezárták, itt a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A megváltozott utazási feltételekről ide kattintva olvashatja el a legfrissebb információkat.

