Rendkívüli

Sokkoló térkép: ezeket a városokat bombáznák le az ukránok

ítélet

Halálra szúrtak egy születésnapot ünneplő férfit a biztonsági őrök

A mentőben halt meg az a férfi, akit négy éve barátaival együtt megkéseltek egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen. Ítélet született az ügyben, amelyben biztonsági őrök halálra szúrtak egy férfit.
ítélettámadásHalálra szúrtakéselésTiszaújvároskéseléses támadás

Négy férfi összevitatkozott egy másik társaság tagjaival egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen 2021 szeptemberében. A vita elfajult, de annyira, hogy brutális támadásba torkollott, a végén egy férfit halálra szúrtak a biztonsági őrök - írta meg a Boon.hu.

Halálra szúrtak egy férfit Tiszaújvárosban biztonsági őrök
Fotó: Pixabay.com

A barátok, akik közül az egyik meghalt ezen az éjszakán, születésnapot ünnepeltek. Három biztonsági őr támadta meg őket, miután késő este a szórakozóhelyre értek. Előbb csak összeverekedtek a négy férfivel, majd előkerült a kés. Megszúrkálták őket, végül kocsiba pattantak és gyorsan elhajtottak a tetthelyről. 

Halálra szúrtak egy férfit

Nem sokkal később fogták el őket Tiszalúc és Taktaharkány között. Amíg a rendőrök őket üldözték, a megszúrt barátokat mentő vitte kórházba. Az egyikükkel viszont már nem értek be időben, 

a mentőben meghalt a megkéselt férfi. 

Két barátját nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülésekkel kellett ellátni, a negyedik férfi sérülései is nyolc napon túl gyógyultak meg.

Hosszú éveket tölthetnek rácsok mögött a késelő biztonsági őrök

Az ügyben első fokon eljáró Miskolci Törvényszék januárban két támadót, az ügy első- illetve másodrendű vádlottját társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottját bűnsegédként elkövetett emberölés kísérletében bűnösnek találta. A két fővádlottat 10-10 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, társuk esetében pedig úgy döntött, nyolc és félévet kell fegyházban eltöltenie amellett, hogy 9 évig a közügyekben sem vehet részt. Emellett mindhárom férfinél kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét és valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek. 

A Debreceni Ítélőtáblán a napokban született jogerős ítélet.

A bíró úgy találta, hogy az első fokon eljáró bíróság ítélete és büntetés kiszabása másod- és harmadrendű vádlottak vonatkozásában eltúlzottan súlyos, ezért az ítélet belső arányossága érdekében, indokoltnak látta az enyhítést. A másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 9 évre, harmadrendű vádlott büntetését hét és félévre enyhítette. "Tekintettel arra, hogy ezen vádlottak halálos eredményt nem okoztak, és harmadrendű vádlott, aki az elkövetéskor éppen fiatalfelnőtt korú lett bűnsegédként vett részt a cselekményben" - írta a Boon.hu.

 

 

 

