Halálra szúrtak egy születésnapot ünneplő férfit a biztonsági őrök

Négy férfi összevitatkozott egy másik társaság tagjaival egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen 2021 szeptemberében. A vita elfajult, de annyira, hogy brutális támadásba torkollott, a végén egy férfit halálra szúrtak a biztonsági őrök - írta meg a Boon.hu.

Halálra szúrtak egy férfit Tiszaújvárosban biztonsági őrök

Fotó: Pixabay.com

A barátok, akik közül az egyik meghalt ezen az éjszakán, születésnapot ünnepeltek. Három biztonsági őr támadta meg őket, miután késő este a szórakozóhelyre értek. Előbb csak összeverekedtek a négy férfivel, majd előkerült a kés. Megszúrkálták őket, végül kocsiba pattantak és gyorsan elhajtottak a tetthelyről.

Nem sokkal később fogták el őket Tiszalúc és Taktaharkány között. Amíg a rendőrök őket üldözték, a megszúrt barátokat mentő vitte kórházba. Az egyikükkel viszont már nem értek be időben,

a mentőben meghalt a megkéselt férfi.

Két barátját nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülésekkel kellett ellátni, a negyedik férfi sérülései is nyolc napon túl gyógyultak meg.

Hosszú éveket tölthetnek rácsok mögött a késelő biztonsági őrök

Az ügyben első fokon eljáró Miskolci Törvényszék januárban két támadót, az ügy első- illetve másodrendű vádlottját társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottját bűnsegédként elkövetett emberölés kísérletében bűnösnek találta. A két fővádlottat 10-10 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, társuk esetében pedig úgy döntött, nyolc és félévet kell fegyházban eltöltenie amellett, hogy 9 évig a közügyekben sem vehet részt. Emellett mindhárom férfinél kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét és valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek.

A Debreceni Ítélőtáblán a napokban született jogerős ítélet.

A bíró úgy találta, hogy az első fokon eljáró bíróság ítélete és büntetés kiszabása másod- és harmadrendű vádlottak vonatkozásában eltúlzottan súlyos, ezért az ítélet belső arányossága érdekében, indokoltnak látta az enyhítést. A másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 9 évre, harmadrendű vádlott büntetését hét és félévre enyhítette. "Tekintettel arra, hogy ezen vádlottak halálos eredményt nem okoztak, és harmadrendű vádlott, aki az elkövetéskor éppen fiatalfelnőtt korú lett bűnsegédként vett részt a cselekményben" - írta a Boon.hu.