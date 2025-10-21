Ez a nem semmi, hazugságvizsgálóval hazudni

Hazudni is tudni kell, szokták mondani, no de poligráffal hazudni, az már nem semmi! Hazugságvizsgálónak jelentkezett egy csaló, majd miután csőbe húzta az ügyfelét, gyorsan dobbantott a pénzzel együtt. A Sonline.hu számolt be az átverési kísérletről.

Hazugságvizsgálót keresett, végül neki hazudtak

Fotó: Illusztráció (Andrea Piacquadio/Pexels)

Csalás hazugságvizsgálóval

Egy somogyi poligráfos szakember után kutatott az interneten. Egy speciális honlapon a környékén élő hazugságvizsgáló vállalkozók után érdeklődött.

Hirdetést adott fel, amire jelentkeztek is, csak később derült ki, hogy át akarták verni.

A megkeresésére reagált egy csaló, aki szakértőnek adta ki magát, a valóságban, persze, semmi köze sem volt a hazugságvizsgálathoz. A szélhámos egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő bűnöző volt, aki el is vállalta a poligráfos vizsgálatot.

120 ezer forint körüli összeget kért, amit az áldozat átutalt a számlájára.

Amint megkapta a pénzt, nyomtalanul eltűnt az álszakember, de nem sokáig bújkálhatott, hamar rátaláltak.

A Kaposvári Járási Ügyészség kisebb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a negyvenes évei végén járó férfi ellen. A büntetőeljárás során a csaló a bűncselekmény elkövetését beismerte és a kárt teljes egészében megtérítette, ezért az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta – írta meg a Somogy vármegyei hírportál.

Számtalan módja van a csalásoknak, amelyekkel a pénzünktől akarnak megszabadítani bennünket.

Az internet térnyerésével jelentősen bővült a szélhámosok tárháza. Az Origo már számtalan módszert leleplezett, a legutóbb az új TAJ-kártyás csalásról írt. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézete (NBSZ NKI) riasztást adott ki egy csaló SMS-ről, amely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében érkezik, és káros hivatkozást tartalmaz. Az üzenet TAJ-kártya-frissítésre ösztökéli a gyanútlan áldozatokat. Részletekért kattintson ide!