Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: Moszkva eszkalációra figyelmeztet

helikopter

Zseniális lebukás: helikopterből szúrták ki az illegális hulladéklerakást – videóval

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azt hitte, senki sem látja, de tévedett. A helikopter hazáig kísérte a kiskőrösi férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helikopterkiskőrösikészenléti rendőrségKiskőrösi Rendőrkapitányságrendőrségi helikopterillegális hulladéklerakás

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen tartottak közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést szeptember 25-én. A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre lettek figyelmesek, amelynek sofőrje az utánfutóból éppen építési törmeléket pakolt le egy mezőgazdasági területre – olvasható a Police.hu írásában.

helikopter
Azt hitte, senki sem látja, de helikopter körözött felette 
Fotó: Készenléti Rendőrség

Helikopterrel kísérték hazáig a gyanútlan férfit

Az elkövető azonnal autóba ült és elhajtott, amint észrevette a helikoptert. Nem is sejtette, hogy a levegőből tovább követik. A sofőr hazakocsikázott, otthonához azonban hamarosan megérkeztek a földi rendőri egységek is. 

A kiskőrösi férfivel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult. Az illegálisan lerakott építési törmeléket pedig el kellett szállítania a területről.

Mérgező hulladékokkal árasztotta el a telkét egy fonyódi férfi. Az ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat a bűnöző ellen. Részletek itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!