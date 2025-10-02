Zseniális lebukás: helikopterből szúrták ki az illegális hulladéklerakást – videóval

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen tartottak közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést szeptember 25-én. A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre lettek figyelmesek, amelynek sofőrje az utánfutóból éppen építési törmeléket pakolt le egy mezőgazdasági területre – olvasható a Police.hu írásában.

Azt hitte, senki sem látja, de helikopter körözött felette

Fotó: Készenléti Rendőrség

Helikopterrel kísérték hazáig a gyanútlan férfit

Az elkövető azonnal autóba ült és elhajtott, amint észrevette a helikoptert. Nem is sejtette, hogy a levegőből tovább követik. A sofőr hazakocsikázott, otthonához azonban hamarosan megérkeztek a földi rendőri egységek is.

A kiskőrösi férfivel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult. Az illegálisan lerakott építési törmeléket pedig el kellett szállítania a területről.

Mérgező hulladékokkal árasztotta el a telkét egy fonyódi férfi. Az ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat a bűnöző ellen. Részletek itt.