holttest

Lakótársa hazudhatott arról, mikor látta utoljára a holtan előkerült magyar buszsofőrt

Hónapokig kerestek egy nyíregyházi buszsofőrt. Nyikos Róbert végül október elején került elő holtan. Kisfia édesanyja szerint lakótársával elszámolási vitába keveredhetett a férfi.
Az 1981-ben született Nyikos Róbert buszsofőrként dolgozott Németországban. Április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében, múlt héten került elő holtan. A párja szerint új lakótársával nincs minden rendben, amiről a Szon.hu osztott meg részleteket. 

Fotó: KM-archív/Forrás: Facebook

Ahogy pár napja mi is megírtuk, a 43 éves férfi a hivatalos felmondását intézte, mert szeretett volna hazaköltözni a párjához és a kisfiához, ezután tűnt el. Az utolsó napon, amikor még elérhető volt, beszélt a kedvesével, aztán 19 órakor elment otthonról. 

Azt hitték, biciklizi indult, de ez lehetetlen, mert a kerékpárját megtalálták otthon. 

Közel fél év után került elő holtan

Október 1-én találtak rá a nyíregyházi családapa holttestére.  

Ennél többet viszont nem osztottak meg a nyilvánossággal a német hatóságok. Nem tudni, pontosan hol voltak a földi maradványai, ahogy azt sem, mire gyanakodnak a rendőrök a halála körülményeivel kapcsolatban. 

Mi derült ki eddig?

  • A holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahonnan eltűnt. 
  • Egy szemtanú azt hitte, látta a magyar buszsofőrt, de nem őt látta. 
  • A magyar rendőrök bemérték a telefonját, amely Frankfurt környékén jelzett, április 16-án viszont kikapcsolták vagy lemerült. 
  • A kinti otthonától több száz kilométerre bukkantak rá a készülékre.
  • Fél évig semmit sem lehett tudni a férfiról.
  • Családja létrehozott egy Facebook csoportot az eltűnt buszsofőr számára. 

Párja többször járt Németországban. Elment a munkahelyére, beszélt a férfi szállásadójával és az ismerőseivel is, ami után nagyon rossz megérzése támadt. 

"Tudtam, hogy minden egyes nappal csökken a remény, hogy Robi épen és egészségesen előkerül, s megmagyarázza ezt a hat hónapos hiányt, mégis sokkolt, 

amikor a német hatóság hívott, hogy vége, visszavonták a körözést, megvan a párom, holtan. 

A részletekről még nem tudok, annyira friss a történet, de egy biztos: 

Fürstenfeldbruck közelében találtak rá, olyan helyen, amit elvileg már többször is átvizsgáltak. 

A rendőrség annyit közölt, hogy nyomoznak, várjunk türelemmel, értesítenek majd, mikor mehetek ki, mikor tudhatok meg részleteket"

- mondta a nő a Blikknek, és arról is beszélt, hogy a buszsofőrnek nemrég lett egy új lakótársa, aki nem volt hajlandó tanúskodni.

Három alkalommal is megtagadta ezt. Róla alig beszélt Robi, ráadásul hazudott arról, hogy mikor látta utoljára, amikor pedig megkérdeztem, bűntudatot láttam rajta. Csak egy hónapja ismerték egymást, a női megérzésem azt súgta, Robit belevitte valami hülyeségbe, s elszámolási vitába keveredhettek. Bár a tényeken, hogy Robi nincs többé, ez már nem változtat, szeretnénk megtudni az igazságot, hogy megnyugodjunk, s úgy temethessük el a szerettünket."

A Blikk kereste a Bajor Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Osztályát, hogy többet tudhasson meg az eltűnt buszsofőr eltűnésének körülményeiről Magyarország.

 

