Lakótársa hazudhatott arról, mikor látta utoljára a holtan előkerült magyar buszsofőrt

Az 1981-ben született Nyikos Róbert buszsofőrként dolgozott Németországban. Április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében, múlt héten került elő holtan. A párja szerint új lakótársával nincs minden rendben, amiről a Szon.hu osztott meg részleteket.

Lakótársa hazudhatott arról, mikor látta utoljára a holtan előkerült magyar buszszofőrt

Fotó: KM-archív/Forrás: Facebook

Ahogy pár napja mi is megírtuk, a 43 éves férfi a hivatalos felmondását intézte, mert szeretett volna hazaköltözni a párjához és a kisfiához, ezután tűnt el. Az utolsó napon, amikor még elérhető volt, beszélt a kedvesével, aztán 19 órakor elment otthonról.

Azt hitték, biciklizi indult, de ez lehetetlen, mert a kerékpárját megtalálták otthon.

Közel fél év után került elő holtan

Október 1-én találtak rá a nyíregyházi családapa holttestére.

Ennél többet viszont nem osztottak meg a nyilvánossággal a német hatóságok. Nem tudni, pontosan hol voltak a földi maradványai, ahogy azt sem, mire gyanakodnak a rendőrök a halála körülményeivel kapcsolatban.

Mi derült ki eddig?

A holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahonnan eltűnt.

Egy szemtanú azt hitte, látta a magyar buszsofőrt, de nem őt látta.

A magyar rendőrök bemérték a telefonját, amely Frankfurt környékén jelzett, április 16-án viszont kikapcsolták vagy lemerült.

A kinti otthonától több száz kilométerre bukkantak rá a készülékre.

Fél évig semmit sem lehett tudni a férfiról.

Családja létrehozott egy Facebook csoportot az eltűnt buszsofőr számára.

Párja többször járt Németországban. Elment a munkahelyére, beszélt a férfi szállásadójával és az ismerőseivel is, ami után nagyon rossz megérzése támadt.

"Tudtam, hogy minden egyes nappal csökken a remény, hogy Robi épen és egészségesen előkerül, s megmagyarázza ezt a hat hónapos hiányt, mégis sokkolt,

amikor a német hatóság hívott, hogy vége, visszavonták a körözést, megvan a párom, holtan.

A részletekről még nem tudok, annyira friss a történet, de egy biztos:

Fürstenfeldbruck közelében találtak rá, olyan helyen, amit elvileg már többször is átvizsgáltak.

A rendőrség annyit közölt, hogy nyomoznak, várjunk türelemmel, értesítenek majd, mikor mehetek ki, mikor tudhatok meg részleteket"