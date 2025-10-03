Hiába kutatják napok óta: akár már a Körösben sodródhat az eltűnt doktorandusz holtteste

Továbbra is keresik annak az egyetemistának a holttestét, aki a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben tűnt el. Mint kiderült, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója, valamint a halászati társaság képviselője tartózkodott - írta a Haon.hu.
A baleset idején halbiológiai vizsgálatot végeztek a főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipjének térségében, amikor egy örvény felborította a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, közülük egy 20 év körüli férfit a mentők kórházba szállítottak, azonban egy fiatalt azóta is keresnek. A kutatás jelenlegi állásáról Lukács Péter nyilatkozott a Haon.hu portálnak.
Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége”
– mondta Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke, aki péntek délelőtt tájékoztatta a Haon.hu- arrólt, hogy a kedd óta tartó keresés az eltűnt egyetemista után eddig eredménytelen.
Lukács hangsúlyozta, csütörtökön lezárták a zsilipet annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, nem szorult-e be a test a szerkezet alá. Ezzel párhuzamosan a teljes Hajdú-Bihar vármegyei szakaszt átvizsgálták a bucsai hídig. A Békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak el Bucsa irányába.
A csapatok már egy 64 kilométeres szakaszt átvizsgáltak.
A fő problémát a csatorna medre és a sodrás sebessége jelenti, mivel a víz 1,5–2 kilométer/órás sebességgel viheti magával a testet. Ez felveti a kérdést, hogy volt-e olyan szakasz, ahol a test megakadhatott. Ha nem, akkor akár már a Körös folyóban is lehet. Eddig sem a szonár, sem a keresőkutya nem adott jelzést.
Amennyiben a test még a vízben van, a kémiai folyamatokat nagyban befolyásolja a hőmérséklet. A baleset napján a víz 14,8 Celsius-fokos volt, csütörtökre azonban már 11–12 fokra hűlt, ami erőteljes lehűlést jelent.
A keresésről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.
A Tények korábbi híradása szerint a zsilipnél lévő örvény a víz sodrásával ellentétesen
a szerkezet alá szippantotta a csónakot.
A zúgó víztömeg pillanatok alatt megtöltötte a járművet, ami azonnal felborult.
Lukács Pétert azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy az örvények nehezítik-e a keresést. Elmondta, hogy bár a zsilipnél lévő vízlépcső valóban különböző örvényeket okoz a térségben, a folyó többi szakaszán nem tapasztaltak hasonló jelenséget.
A mentőcsapatok a keresést jelenleg a
Békés vármegyei szakaszon folytatják.
A Borsonline információi szerint a 25 éves eltűnt fiatal tavaly fejezte be tanulmányait a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén. Korábban sikeresen indult egy tudományos pályázaton is, ahol a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös halfaunáját kutatta, így feltehetően újabb kutatási munka miatt tartózkodott a folyón a baleset napján.
A rendőrség a férfit továbbra is eltűntként kezeli.
Az ügyet súlyosbítja, hogy az eltűnt fiatal a baleset után kilenc nappal, október 9-én ünnepelné a 26. születésnapját.
A Püspökladányi Rendőrkapitányság az ügyben vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást.
A Debreceni Egyetem sajtóközpontja közölte, hogy az intézmény teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal mind a kutatásban, mind a baleset kivizsgálásában. Ezzel párhuzamosan a Természettudományi és Technológiai Kar
belső vizsgálatot rendelt el
az eset körülményeinek feltárására. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a terepi munkavégzésben résztvevők betartották-e a vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
