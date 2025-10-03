Hírlevél

Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

holttest

Hiába kutatják napok óta: akár már a Körösben sodródhat az eltűnt doktorandusz holtteste

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Bár az eddigi kutatás nem vezetett eredményre, a mentőcsapatok továbbra sem adják fel a csónakbalesetet szenvedett egyetemista keresését. A kutatóegységek eltökélten dolgoznak, remélve, hogy hamarosan megtalálják az eltűnt fiatalt, akinek hivatalosan egyelőre nem a holttestét keresik.
Továbbra is keresik annak az egyetemistának a holttestét, aki a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben tűnt el. Mint kiderült, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója, valamint a halászati társaság képviselője tartózkodott - írta a Haon.hu.

Továbbra is keresik a csónakban eltűnt doktorandusz holttestét
Fotó: Tóth Imre / haon.hu

A baleset idején halbiológiai vizsgálatot végeztek a főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipjének térségében, amikor egy örvény felborította a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, közülük egy 20 év körüli férfit a mentők kórházba szállítottak, azonban egy fiatalt azóta is keresnek. A kutatás jelenlegi állásáról Lukács Péter nyilatkozott a Haon.hu portálnak.

Már több eszközt is bevetettek a keresésben, de még nincs eredmény
Fotó: Tóth Imre / haon.hu

Holttestet keresnek vagy élő embert?

Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége”

– mondta Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke, aki péntek délelőtt tájékoztatta a Haon.hu- arrólt, hogy a kedd óta tartó keresés az eltűnt egyetemista után eddig eredménytelen.

Lukács hangsúlyozta, csütörtökön lezárták a zsilipet annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, nem szorult-e be a test a szerkezet alá. Ezzel párhuzamosan a teljes Hajdú-Bihar vármegyei szakaszt átvizsgálták a bucsai hídig. A Békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak el Bucsa irányába.

A csapatok már egy 64 kilométeres szakaszt átvizsgáltak.

A fő problémát a csatorna medre és a sodrás sebessége jelenti, mivel a víz 1,5–2 kilométer/órás sebességgel viheti magával a testet. Ez felveti a kérdést, hogy volt-e olyan szakasz, ahol a test megakadhatott. Ha nem, akkor akár már a Körös folyóban is lehet. Eddig sem a szonár, sem a keresőkutya nem adott jelzést.

Amennyiben a test még a vízben van, a kémiai folyamatokat nagyban befolyásolja a hőmérséklet. A baleset napján a víz 14,8 Celsius-fokos volt, csütörtökre azonban már 11–12 fokra hűlt, ami erőteljes lehűlést jelent.

A keresésről készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

A Tények korábbi híradása szerint a zsilipnél lévő örvény a víz sodrásával ellentétesen 

a szerkezet alá szippantotta a csónakot.

 A zúgó víztömeg pillanatok alatt megtöltötte a járművet, ami azonnal felborult.

Lukács Pétert azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy az örvények nehezítik-e a keresést. Elmondta, hogy bár a zsilipnél lévő vízlépcső valóban különböző örvényeket okoz a térségben, a folyó többi szakaszán nem tapasztaltak hasonló jelenséget.

Eltűnt egy ember, miután felborult a csónakjuk
Fotó: Tóth Imre / haon.hu

A keresés a Békés vármegyei szakaszon folytatódik

A mentőcsapatok a keresést jelenleg a 

Békés vármegyei szakaszon folytatják.

A Borsonline információi szerint a 25 éves eltűnt fiatal tavaly fejezte be tanulmányait a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén. Korábban sikeresen indult egy tudományos pályázaton is, ahol a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös halfaunáját kutatta, így feltehetően újabb kutatási munka miatt tartózkodott a folyón a baleset napján.

A rendőrség a férfit továbbra is eltűntként kezeli.

Az ügyet súlyosbítja, hogy az eltűnt fiatal a baleset után kilenc nappal, október 9-én ünnepelné a 26. születésnapját.

A Püspökladányi Rendőrkapitányság az ügyben vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást.

A Debreceni Egyetem sajtóközpontja közölte, hogy az intézmény teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal mind a kutatásban, mind a baleset kivizsgálásában. Ezzel párhuzamosan a Természettudományi és Technológiai Kar 

belső vizsgálatot rendelt el

 az eset körülményeinek feltárására. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a terepi munkavégzésben résztvevők betartották-e a vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

Az eset kapcsán az Origo.hu hamar beszámolt a tragédiáról, valamint arról is, hogy kik tartózkodtak a csónakban.

 

