Halott férfira bukkantak a Duna partján – Ezt tudjuk az esetről

Újabb részletek derültek ki arról az ismeretlen férfiról, akinek a holttestét néhány napja találták meg Esztergomban, a Duna-parton, azonosítani azonban még nem sikerült - számolt be róla a Kemma.hu.

Kiderült, hol találták meg az esztergomi ismeretlen holttestét

Fotó: Getty Images

A holttestről részletes személyleírást közölt a rendőrség

Az ismeretlen 190 centiméter feletti, termetes testalkatú, vállig érő, őszesbarna hajú férfi, akinek haja a homlok két oldalán ritkul. Jellegzetes vonása a vastag nyaka, a felső fogsora mű, míg az alsó saját. A holttest ruházata is beszédes: kék farmernadrágot, fekete övet, kék pólót viselt, amelyen madaras hímzés látható, valamint fekete pulóvert és kabátot, a nyakán fekete-fehér pöttyös kendőt.

Lábán Salomon márkájú cipő és kék–piros csíkozott zokni volt.

Marosán Angelika, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy a holttestre egy arra sétáló gyalogos bukkant rá a Duna esztergomi szakaszán, ő értesítette a rendőrséget. Hozzátette, hogy a férfi halálának pontos idejét egyelőre nem sikerült megállapítani, a vizsgálatok még folyamatban vannak.

A rendőrök azt kérik, hogy aki a leírás és a ruházat alapján felismeri az elhunytat, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyazonosságáról, jelentkezzen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

Miközben Esztergomban az ismeretlen férfi halálának körülményeit vizsgálják, Hajdú-Bihar vármegyében egy fiatal egyetemista eltűnését próbálják feltárni a Berettyó folyónál, ahol a csónakbaleset óta a hatóságok és mentőcsapatok folyamatosan keresik a férfit a folyóban. Részletek az Origo.hu cikkében.