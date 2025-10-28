Napokig párja holtteste mellett feküdt, miután agyonverte egy féltékeny férfi

Ildikó szinte semmire nem emlékszik a végzetes estéből, amikor volt férje unokatestvére hajszál híján halálra verte, őt magát is csak két nappal később találták meg súlyos fejsérülésekkel otthonában. A vele lévő férfi, B. T. sajnos nem élte túl a támadást: őt a féltékeny V. J. egy csákánynyéllel verte agyon; a rendőrök az ő holttestére is rátaláltak. A támadó, aki halálosan szerelmes volt Ildikóba, nem tagadta tettét. A 2024 júliusában történt brutális eperjeskei eset miatt V. J.-t eddig emberölés kísérletével vádolták, amiért az ügyészség életfogytiglant indítványozott, ám a keddi tárgyaláson dr. Mészáros Attila váratlan módosítást jelentett be - írta a Szon.hu.
Holttest mellett hagyta, majd haza ment és elégette ruháit
A vádlott korábban azzal védekezett, hogy az asszony, Ildikó, évek óta a szeretője volt, de nemcsak ő versengett a kegyeiért, ami végül feldühítette. 2024. július 15-én este a férfi elment Ildikó eperjeskei házához. Miután férfihangot hallott, leült a teraszra, majd amikor az asszony kinyitotta az ajtót, egy csákánynyéllel a kezében belépett a házba.
A fotelban ülő B. T.-t közepes-nagy erővel, többször megütötte a nyakán, a fején és a hátán. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a férfi agya összezúzódott, nyakszirtcsontja és egyik nyakcsigolyája is eltört, aminek következtében a helyszínen meghalt.
Ildikó megpróbált elmenekülni, de a támadó visszahúzta, az ágyra lökte, majd többször megütötte. A nőnek eltört a halántékcsontja és a szemgödre. A férfi ezután hazament, ahol elégette a ruháit és a szerszámnyelet.
Bár a vádlott beismerte a tettét, az előkészítő ülésen a korábbitól eltérő részleteket is elmondott.
Állítása szerint, amikor belépett a házba, Ildikó és B. T. meztelenül voltak; a nő az ágyon feküdt, a férfi pedig a fotelben ült.
- V. J. (a vádlott) kérdése: „Mi folyik itt?”
- B. T. válasza: „Majd én megmondom, mi folyik itt!” – miközben felállt és a vádlott felé csapott.
- V. J. állítása szerint emiatt borult el az agya, és kezdett az ámokfutásba, ami a kettős támadáshoz vezetett.
Ildikó szemszögéből is megismerhettük a történteket
Kedden a Nyíregyházi Törvényszéken Ildikó szemszögéből is megismerhettük a tragédia előzményeit.
Az asszony hangsúlyozta, hogy ő és a halott B. T. közmunkásként dolgoztak együtt, szomszédok és jó barátok voltak, és kettejük között nem volt szerelmi kapcsolat.
Az ominózus napon Ildikó épp hazafelé tartott, amikor barátnője kérésére meglocsolta a virágait. Ott találkozott B. T.-vel, akivel később együtt is fogyasztottak alkoholt az asszony eperjeskei otthonában.
Ildikó elmondása szerint rendszeresen ivott, és az sem volt ritka, hogy együtt ittak T.-vel.
A kopogás után a férfi két liter borral érkezett, leültek, ittak, cigarettáztak és beszélgettek.
A támadó, V. J. érkezésére már nem emlékszik a nő.
Hogy ez a J. mikor jöhetett oda, nem tudom... Halálos szerelmes volt belém, de én őbele nem. Hogy mi történt utána, nem emlékszem...”
Mondta el Ildikó.
Az asszony úgy véli, V. J. először őt üthette meg, emiatt menekülhetett a fürdőszobába. Ildikó feltételezése szerint a támadó ott ismét megüthette a fejét, amitől elvesztette az eszméletét. Valószínűsíti, hogy V. J. már ájultan cipelte el az ágyig, ahol levetkőztette és lefektette, és csak ezután ölhette meg a mellette lévő B. T.-t
Tragédia utáni felfedezés
Két nap múlva találtak rá egy halott férfira és egy súlyosan sérült asszonyra a lakásukban, miután Ildikó barátnője elment hozzájuk, mert nem mentek dolgozni.
A barátnő szerint már előző nap is járt ott valaki, de akkor zárva volt az ajtó.
A szörnyű felfedezéskor a nyári hőség miatt már felismerhetetlen, összevert férfit a padlón heverve, míg az ágyban fekvő V. Z-nét – akit eleinte halottnak hittek – súlyos fejsérülésekkel találták meg. Hamar kiderült, hogy az asszony életben van, így kórházba szállították, négy műtéten esett át.
Módosították a vádakat
Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró felidézte, hogy a vádlottat, V. J.-t korábban már többször elítélték, többek között magánlaksértésért, zaklatásért és súlyos testi sértés kísérletéért, melyeknek Ildikó volt az elszenvedője.
A férfi rendszeresen halálosan megfenyegette Ildikót, sőt, egy alkalommal késsel meg is vágta a hátát.
A vádlott a mostani esettel kapcsolatban továbbra is azt állította, hogy B. T. támadt először, ő csak reagált. Azzal is védekezett, hogy bár volt szexuális kapcsolata Ildikóval, az asszony más partnerekkel is viszonyt folytatott.
A bíró ismertette az igazságügyi elmeorvos véleményét,
mely szerint V. J. nem kóros elmeállapotú és a bűncselekmény elkövetésekor is teljes mértékben tudatában volt tettei következményeinek. Jellemezte őt az alacsony intellektus, a gyenge konfliktuskezelés és az, hogy problémáit alkohollal próbálta oldani. Párkapcsolatban érzelmileg kötődő, ragaszkodó, de a kudarcokat és sérelmeket nehezen dolgozza fel. Tettét megbánta.
Az igazságügyi pszichológus szakvéleménye kiemelte V. J. sikertelen emberi kapcsolatait.
Ennek oka egyrészt a gyenge kötődési készség, a sivár érzelemvilág és a bizalmatlanság, másrészt a túlzott énközpontúság, uralkodó, domináns attitűd.
Míg az elképzelései szerint alakul minden, békés,
de az önkontroll fejletlensége miatt a legkisebb frusztráció is dühössé teszi, amit agresszió formájában vezet le. Féltékeny természete és a sértett által adott ok a veszekedésekhez vezetett, indulatait végül nem tudta fékezni, ami a tragikus kimenetelhez vezetett.
A szakértői vélemények után dr. Mészáros Attila bejelentette, hogy az ügyészség módosítja a vádat.
Mivel B. T. súlyosan ittas volt, amikor a vádlott csákánynyéllel többször megütötte, az ügyészség most V. J.-t különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.
A tárgyalás december 4-én folytatódik.
