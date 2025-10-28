Napokig párja holtteste mellett feküdt, miután agyonverte egy féltékeny férfi

Ildikó szinte semmire nem emlékszik a végzetes estéből, amikor volt férje unokatestvére hajszál híján halálra verte, őt magát is csak két nappal később találták meg súlyos fejsérülésekkel otthonában. A vele lévő férfi, B. T. sajnos nem élte túl a támadást: őt a féltékeny V. J. egy csákánynyéllel verte agyon; a rendőrök az ő holttestére is rátaláltak. A támadó, aki halálosan szerelmes volt Ildikóba, nem tagadta tettét. A 2024 júliusában történt brutális eperjeskei eset miatt V. J.-t eddig emberölés kísérletével vádolták, amiért az ügyészség életfogytiglant indítványozott, ám a keddi tárgyaláson dr. Mészáros Attila váratlan módosítást jelentett be - írta a Szon.hu.

Holttest mellett feküdt napokig, mielött rátaláltak, csoda, hogy életben volt

Fotó: Tények

Holttest mellett hagyta, majd haza ment és elégette ruháit

A vádlott korábban azzal védekezett, hogy az asszony, Ildikó, évek óta a szeretője volt, de nemcsak ő versengett a kegyeiért, ami végül feldühítette. 2024. július 15-én este a férfi elment Ildikó eperjeskei házához. Miután férfihangot hallott, leült a teraszra, majd amikor az asszony kinyitotta az ajtót, egy csákánynyéllel a kezében belépett a házba.

A fotelban ülő B. T.-t közepes-nagy erővel, többször megütötte a nyakán, a fején és a hátán. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a férfi agya összezúzódott, nyakszirtcsontja és egyik nyakcsigolyája is eltört, aminek következtében a helyszínen meghalt.

Ildikó megpróbált elmenekülni, de a támadó visszahúzta, az ágyra lökte, majd többször megütötte. A nőnek eltört a halántékcsontja és a szemgödre. A férfi ezután hazament, ahol elégette a ruháit és a szerszámnyelet.

Bár a vádlott beismerte a tettét, az előkészítő ülésen a korábbitól eltérő részleteket is elmondott.

Állítása szerint, amikor belépett a házba, Ildikó és B. T. meztelenül voltak; a nő az ágyon feküdt, a férfi pedig a fotelben ült.

V. J. (a vádlott) kérdése: „Mi folyik itt?”

B. T. válasza: „Majd én megmondom, mi folyik itt!” – miközben felállt és a vádlott felé csapott.

V. J. állítása szerint emiatt borult el az agya, és kezdett az ámokfutásba, ami a kettős támadáshoz vezetett.

Ildikó szemszögéből is megismerhettük a történteket

Kedden a Nyíregyházi Törvényszéken Ildikó szemszögéből is megismerhettük a tragédia előzményeit.

Az asszony hangsúlyozta, hogy ő és a halott B. T. közmunkásként dolgoztak együtt, szomszédok és jó barátok voltak, és kettejük között nem volt szerelmi kapcsolat.