Előkerülhetett a berettyói csónakbalesetben eltűnt doktorandusz holtteste

Pénteken délelőtt halőrök találtak holttestet a Hortobágy–Berettyóban – számolt be róla a Haon.hu.

Halőrök bukkantak rá a holttestre

Az esettel kapcsolatban a Haon.hu munkatársai megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudják: vajon a szeptember 30-án történt csónakbalesetben eltűnt doktorandusz testét sodorta-e partra a víz. Mint beszámoltunk róla, múlt hét kedden felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány térségében. A négy utas közül hárman ki tudtak úszni a partra, ám egy férfi nyomtalanul eltűnt, azóta is keresik.

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni

- közölte a rendőrség.

Egyelőre nem erősítették meg, hogy a most megtalált holttest az eltűnt egyetemistáé, aki a Debreceni Egyetem kutatási programjában vett részt. A rendőrség továbbra is vizsgálja a vízi közlekedés biztonsági szabályainak betartását, és a baleset pontos körülményeit.

A múlt kedden történt csónakbalesetben eltűnt férfiról időközben kiderült, hogy a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója volt. A járműben rajta kívül a Hidrobiológiai Tanszék oktatója, egy másik doktorandusz és egy halászati társaság képviselője utazott.

Az egyetem sajtóközpontja közölte, hogy a kutatócsoport halbiológiai vizsgálatokat végzett a Hortobágy–Berettyó főcsatorna ágotai zsilipjénél, amikor egy hirtelen örvény lerántotta a csónakot, és az felborult. Az eltűnt fiatal férfi után több speciális kutató-mentő egység indított keresést. A Hortobágy–Berettyót egészen a Körösig átvizsgálták szonárral és keresőkutyákkal, ám a munkát a víz erős sodrása és az iszapos meder is nehezítette.