Brutális gyilkosság Magyarországon: elképesztő helyre rejtették a holttestet – megdöbbentő részletek

Egy éjszakai italozás után kialakult vita tragédiába torkollott, amikor egy pár megölte lengyel ismerősét, majd elásta a holttestet Hajdúszoboszló közelében, közös hétvégi házuk kertjében – közölte kedden a Hajdú-Bihari Főügyészség az MTI értesülései szerint.

Egy a Hajdúszoboszlóhoz közeli kertben talált holttest ügyében indult nyomozás. (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Beton alá rejtették a holttestet

A Hajdú-Bihari Főügyészség közleménye szerint a vádirat emberölés bűntettével vádolja a párt: a férfit elkövetőként, a nőt bűnsegédként. A vádirat szerint a férfi még 2013-ban, Angliában ismerkedett meg a lengyel férfivel, akivel baráti kapcsolatot alakított ki. Miután hazaköltözött Magyarországra, megismerkedett jelenlegi élettársával, ezután hamar össze is költöztek. A sértett 2023 augusztusában kereste meg újra a férfit, és megbeszélték, hogy néhány napra ellátogat hozzá. A lengyel férfi szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ahol a pár felvette, majd együtt utaztak Hajdúszoboszló közelében lévő hétvégi házukba, ahol több napot töltöttek el.

A hazautazás előtti éjszakán a szomszédokkal közösen italoztak, majd a vendégek távozása után vita robbant ki a két férfi között, amely dulakodássá fajult.

A verekedés a házban folytatódott, a nő próbálta szétválasztani őket, de hiába. A férfi a földre szorította lengyel ismerősét, és az élettársától segítséget kért, aki egy alumínium baseballütőt adott neki. A vádlott ezzel kétszer tarkón ütötte az áldozatot, majd megfojtotta.

Miután a férfi meghalt, a pár úgy döntött, nem értesítik a hatóságokat. Elásták a holttestet a kertben, a mobiltelefonját a főcsatornába dobták, a nő pedig feltakarította a vérnyomokat és a törmeléket. A szomszédoknak és az eltűnt férfi testvérének azt állították, hogy ismerősük már elutazott. Néhány nappal később betont vásároltak, és leöntötték a földet, ahol a holttestet elrejtették – áll az ügyészség vádiratában.

Az ügyészség indítványa alapján a Debreceni Törvényszék beismerés esetén 13 év börtönbüntetést szabhat ki a férfira, 8 évet pedig a nőre, emellett 10, illetve 8 évre eltiltanák őket a közügyektől.



Hétfőn bocsánatot kért tettéért a Nyíregyházi Törvényszék előtt az a férfi, akit azzal vádoltak, hogy 2024 augusztusában egy széklábbal agyonütötte saját édesapját. Részletek az Origo.hu oldalán.