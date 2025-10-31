Ismeretlen holttestre bukkantak, még azt sem tudni, férfi vagy nő

Holttestre bukkantak október 30-án Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, egyelőre ennyit tudni – írja a Szon.hu. Megdöbbentő, de még a rendőrség sem közöl részleteket.

Ismeretlen holttestre bukkantak Nyíregyházán

Fotó: Illusztráció (Police.hu/Baon.hu)

Semmit sem tudni a holttestről

Nincs ismertetőjegye, és a neme sem ismert. A hírportál cikke szerint a rendőrség nyilvántartásában 1145 olyan holttest szerepel, amelyeket nem tudtak még beazonosítani. Az ilyen beazonosítatlan emberi maradványok 90 évig maradnak nyilvántartva. A holttestek nagyrészt erdőben, folyópartokon és építkezéseken bukkannak fel. Megtalálásuk után a hatóságok általában közlik a nemüket, azt, hogy milyen ruhát viseltek, volt-e különleges ismertetőjegyük, hegek, tetoválások stb., így segítve elő a minél előbbi beazonosításukat.

A nyíregyházi holttest esetében azonban ilyen nem történt. A portál megkeresésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő választ adta:

A hivatkozott halálesetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgáljuk. Az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni."

Esztergomban is van egy ilyen rejtélyes holttest

Különleges ismertetőjegyekkel rendelkező testre bukkantak Esztergomban. A holttest személyazonossága rejtély, de magassága és külső adottságai alapján könnyen felismerhető. A férfi 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú. Haja őszesbarna, vállig érő, szeme barna. Különleges ismertetőjegyként szerepel a feltűnően vastag nyak. A fogazata is sajátos: a férfi felül műfogsort viselt, az alsó fogsor viszont saját. A megtalált személyen kék farmernadrág volt, hozzá fekete bőröv. Felsőruházata egy madaras hímzésű kék pólóból, egy fekete, rácsozott mintájú pulóverből és egy fekete szövet-orkán anyagú kabátból állt. Lábán fekete, Salomon márkájú cipőt, amely alatt egy kék-piros-kék csíkozású zoknit viselt. Ruházatát egy fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette. A rendőrség szerint a férfi egy Revord márkájú, fecske típusú alsónadrágot is hordott. További részleteket az Origóra látogatva olvashat el.