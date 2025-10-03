Különös holttestet talált a rendőrség: termetes alkat, vastag nyak, pöttyös kendő és műfogsor

Esztergomban egy olyan férfi holttestére bukkantak, akinek személyazonosságát eddig nem sikerült megállapítani - írta a Kemma.hu.

Holttestet találtak Esztergomban, különleges ismertetőjegyekkel rendelkezik (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Atomazul

A holttest különleges ismeretőjegyekkel rendelkezik

A police.hu tájékoztatása szerint a férfi 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú. Haja őszesbarna, vállig érő, szeme barna. Különleges ismertetőjegyként szerepel a feltűnően vastag nyak. A fogazata is sajátos: a férfi felül műfogsort viselt, az alsó fogsor viszont saját.

A megtalált személyen kék farmernadrág volt, hozzá fekete bőröv. Felsőruházata egy madaras hímzésű kék pólóból, egy fekete, rácsozott mintájú pulóverből és egy fekete szövet-orkán anyagú kabátból állt. Lábán fekete, Salomon márkájú cipőt, amely alatt egy kék-piros-kék csíkozású zoknit viselt. Ruházatát egy fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette. A rendőrség szerint a férfi egy Revord márkájú, fecske típusú alsónadrágot is hordott.

A rendőrség kéri, hogy aki a leírás és a ruházat alapján felismeri az elhunytat, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyazonosságáról, jelentkezzen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

