Október 22-én este riasztották a romániai Hargita megyei mentősöket két holttesthez a Csíkszeredától 14 km-re északkeletre, a Csíki-havasokban található mesterséges tóhoz, a Szépvízi-víztározóhoz – írta meg a Székelyhon.ro.

Két fiatal holttestére bukkantak a Szépvízi-víztározónál Fotó: Wikipedia

Lőtt sebek a holttesteken

Mint kiderült, két eltűnt, napok óta keresett fiatal – egy 19 éves nő és egy 20 éves férfi – földi maradványaira bukkantak rá egy autóban a víz mellett. Már első ránézésre megállapították, hogy mindkettejükkel lövedék végezhetett.

Mellkasi és fejlövések érték őket,

bár még vizsgálják, hogyan haltak meg pontosan.

Orvos nem tudott rajtuk segíteni, már nem éltek, amikor rájuk találtak. A szakemberek szerint egy nappal korábban halhattak meg. A székelyek hírportálja kiderítette, hogy egy párt alkottak, élettársak voltak. A fiatal nő gyimesbükki, a férfi pedig palánkai származású volt Olteán Péter gyimesbükki polgármester elmondása szerint. A portálnak Dan Gîlcescu ügyész, a Hargita megyei ügyészség szóvivője azt mondta,

a helyszínen találtak egy állatkábító fegyvert, amit lefoglaltak.

A nyomozók egyelőre sem a gyilkosságot, sem az öngyilkosságot nem zárták ki.

Nagyon durva! Élve felgyújtottak egy göllei nyugdíjast, üvöltve könyörgött segítségért

Halálra ítélték azt a fiatal nőt, aki rátámadt egy idős emberre, benzint öntött rá 55 évvel ezelőtt. Ebben a brutális történetben felgyújtottak egy nyugdíjast a saját otthonában. Ha kíváncsi a részletekre, ne hagyja ki, kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.