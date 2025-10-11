Már tudjuk, kinek a holttestét emelték ki a Hortobágy-Berettyó folyóból

Hírlevél

A hajdú-bihari rendőrök sikeresen azonosították annak az embernek a földi maradványait, akit pénteken délelőtt halőrök találtak meg a folyóban. A holttest a püspökladányi szakaszról került elő, nem messze attól a helytől, ahol múlt héten felborult egy kutatócsoport csónakja.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai megerősítették a hírt a Haon.hu-nak, hogy egy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vízében. Az is kiderül tegnap, hogy egy férfiről van szó. A hír után azt írtuk, talán az a doktorandusz került elő, aki szeptember 30-án tűnt el egy csónakbalesetben, ami egészen mostanáig nem volt biztos.

holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vízében
Holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vízében
Forrás:  Napló-archív

A Püspökladánynál felborult csónak négy utasa közül hárman ki tudtak úszni a partra, de a 25 éves férfi nyomtalanul eltűnt. Az egyetem sajtóközpontja közölte, 

hogy a kutatócsoport halbiológiai vizsgálatokat végzett a Hortobágy–Berettyó főcsatorna ágotai zsilipjénél,

amikor egy hirtelen örvény lerántotta őket a mélybe. 

A doktorandusz holtteste került elő

A fiatal férfit több speciális kutató-mentő egység is kereste, próbálta megtalálni minden eszközzel. A Kőrösig átvizsgálták a Hortobágy–Berettyót szonárral és keresőkutyákkal, amit a víz erős sodrása és az iszapos meder is nehezített. 

Végül csak előkerült, halőrök találtak rá. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanis ezt írta a vármegyei újságíróknak: „A szemle és a holttest azonosítása megtörtént, a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata."

 

