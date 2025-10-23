Hírlevél

Szombathely

Holttestet találtak egy társasház pincéjében

2025. október 17-én reggel Szombathelyen szörnyű látvány tárult a lakók elé a Bem József utcai társasházban. Egy férfi holtteste volt a pincében. A rendőrség hamar kiderítette, hogy ki volt a halott.
A szombathelyi Bem József utcai társasházban borzasztó tragédia történt péntek reggel. Egy házban lakó középkorú férfi holttestére bukkantak rá a pincében – írta meg a Zaol.hu.

A férfi a lakók szerint szenvedélybeteg volt. Egyedül lakott, a lakáskulcsát pedig két nappal a halála előtt elhagyta. Valószínűleg ezért döntött úgy, hogy a tárólóban húzza meg magát. A többi lakó semmit nem sejtett az esetről.

A holttest megtalálása mindenkit lesokkolt

A tragédia előtti nap egy nő látta még a férfit sétálni az társasház előtt, egy másik lakó egy helyi vendéglátóegység előtt köszönt neki. Az elhunyt férfi bőre a beszámolók alapján feltűnően sárgás színű volt, arca pedig borostás és beesett. Már többször volt rá példa, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Egyszer egy ismerőse nagyon rossz állapotban talált rá a lakásban, valószínűleg akkor a gyors segítség előzte meg a későbbi tragédiát. A tragikus körülmények között életét veszítő férfi korábban terápián is részt vett, akkor még úgy tűnt, hogy van remény megküzdenie a szenvedélybetegségével. Azonban a beszámolók alapján rossz társaságba keveredhetett, így gyorsan visszaesett.

A középkorú férfi csütörtökön, a szörnyűség előtt egy nappal töményt szeszt tartalmazó kis üveggel ücsörgött egy padon magában merengve – számolt be egy asszony. A pincerekeszben több ilyen üvegcsét is találtak.  Ismerősei szerint a férfi büszke volt a munkájára, nem kellett megszakadnia, mégis jó fizetést kapott. Azonban már nem tudták többet alkalmazni az egészségügyi állapota miatt.

Legutóbb augusztus végén került be a hírekbe hasonló eset, akkor egy budapesti társasház lakói találtak halottat az egyik lakásban. Az ingatlantulajdonosok azután hívták ki a rendőrséget, hogy már az egész lépcsőházban hullaszag terjengett. Októberben egy olyan esetről is beszámoltunk, amikor szintén hullaszagra lettek figyelmesek egy újpesti társasházban élők, ám bizonyosak voltak abban, hogy az illető még él. Felmerül a kérdés, hogy mit lehet ilyen esetekben tenni? A választ az Origo.hu korábbi cikkében olvashatják.

 

