Holttestre bukkantak a reptér mögötti bokrokban

Egy ismeretlen holttestet találtak 2025. szeptember 30-án délután Szombathelyen. A bejelentés szerint a test a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögött található, a reptérre vezető út közelében, egy bokros-fás területen feküdt, nagyjából 25 méterre az úttól - írta a Vaol.hu.

Ismeretlen holttestet találtak egy reptér mögött (Illusztráció)

Fotó: Mediaworks archív

A holttest eredete még nem tisztázott

A rendőrség közlése szerint csontmaradványokon nem találtak olyan sérülés, amely egyértelműen az illető életében keletkezett volna. A maradványok állapota miatt sem a halál pontos oka, sem annak időpontja nem határozható meg egyértelműen, de

a vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy az illető körülbelül egy-két éve hunyt el.

A holttest mellett bizonyítékokat is rögzítettek: előkerült egy pár piros "biaggini" feliratú kesztyű, egy kék színű gumipapucs, valamint egy M-es méretű, világos drapp, kötött ruhafoszlány. Kiemelték továbbá, hogy a megtalált lábszárcsont szegecselve volt és platina lemezt tartalmazott.

