Hal helyett a horgász akadt horogra

A Balatonban sok minden akad a horogra. Hal, nád, esetenként egy-egy nyugdíjas is. Ez történt hétfő este Fonyódnál, amikor egy 71 éves kaposvári férfi horgászat közben a vízbe esett, és rendőrségi segítséggel kellett kihalászni a tóból - számolt be róla a Sonline.hu.

Vízirendőrök siettek a 71 éves horgász segítségére

A vízirendészet sietett a horgász segítségére

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei gyorsan reagáltak: kisgéphajóval indultak a helyszínre, majd a férfit épségben kiemelték, és biztonságban partra juttatták. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy hasonló esetekben azonnal tárcsázzuk a 1817-es vízirendészeti segélyhívót.

Nemrég egy nagyon hasonló eset történt Csopaknál: a puszta szerencsén múlott annak a férfinek is a sorsa, aki szeptember 20-án esett a vízbe pecázás közben és órákig kapaszkodott csónakjába, mire meghallották a segítségkérést. Részletek az Origo.hu cikkében.