Csúnyán lebukott az illegális szemétlerakó – hiába magyarázkodik, nem ússza meg szárazon

A kerékhegyi túraútvonal mellett undorító környezetszennyezés történt. Egy férfi gépjárművéből ipari hulladékot szórt ki, videófelvétel is készült tettéről, azonban csak a kifogások követik egymást – írta meg a Teol.hu.

Amikor a videót készítő borász számon kérte szörnyű tettéért, azzal védekezett, hogy saját telkére szórja ki az építési hulladékot

Kép forrása: beküldött fotó, Teol.hu

Mégis vizsgálat indult az elkövető ellen, mivel ez súlyos szabályszegésnek minősül. A helyi borász terepjáróval követte a szemetelőt.

A férfi ipari hulladékot, bontási törmeléket, és vályogot szórt ki a természetvédelmi terület közelében

Mindezt nem messze a Bati-kereszttől, a gyakran látogatott Kék túra útvonal mellett. Szollár Zoltán a körzet önkormányzati képviselője is megszólalt a bizonyíték láttán.

Elfogadhatatlan, hogy valakik ismét így bánjanak a környezetünkkel. A szekszárdi borvidék és a Bati-kereszt környéke nem szemétlerakó, hanem természeti érték, amit közösen kell megóvnunk "

– nyilatkozta.

Az önkormányzati képviselő egyből a rendőrséghez fordult, azonban az eset komplikált, mivel saját területén szemetelt az elkövető. Szollár Zoltán elfogadhatatlannak minősítette a történteket és a kormányhivatalnál is bejelentést tett.

A férfi tagadja a szemetelést, a rendőrség előtt azzal védekezett, hogy a kihelyezett anyagok, mint például mész, izolit, vályog nem minősülnek hulladéknak. Azonban a környezetszennyezést egy olyan területen követte el, ami egy természetvédelmi övezet szomszédsága, a Bartina-túrára több száz kiránduló érkezik.

Szollár Zoltán, önkormányzati képviselő bejegyzést tett közzé, amiben így fogalmazott:

Nagyot hibázott. Vállalni kell jogilag a tettéért a felelősséget. Azért, hogy a tettenérést megérhettem, hálás vagyok. De elég legyen végre! Osszuk meg minél többen, vegyük el a kedvüket azoknak, akik illegális szemétlerakásra készülnek.”

Egy kiskőrösi férfi szintén mezőgazdasági területre szórt építési hulladékot. Fogalma sem volt, hogy követik, nem járt aznap szerencsével. A rendőrség éppen légirendészeti egységével tartott ellenőrzést, a férfit hazáig követték.