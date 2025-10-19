Hullaszag a lépcsőházban: mit lehet tenni, ha az illető még él?

Klaudia a közelmúltban elképesztő állapotokkal szembesült az otthonául szolgáló újpesti társasházban: a szomszédos önkormányzati lakásban élő idős férfi lábán a közelmúltban elfertőződött egy seb, amely folyamatosan válladékozik. Amikor a szóban forgó bérlő a társasház közös helyiségeiben, például a folyosón közlekedik, rendszeresen gennyfoltok maradnak utána – derült ki az édesanya által lapunknak küldött képekből. Mindemellett a terjengő hullaszag megkeseríti a lakók életét. Mint azt a hölgy elmondta az Origónak, az elmúlt években is akadt konfliktusuk a férfivel, ám az utóbbi néhány hónapban pokollá vált az életük.

Klaudia és családja egy ehhez hasonló társasházban lakik Újpesten, ahol az egyik lakóból áradó hullaszag megkeseríti az életüket

Fotó: MTI/Róka László /

Ágyi poloska és hullaszag

Klaudia arról is beszámolt portálunknak, hogy az idős férfi néhány éve ágyi poloskákat hordott haza, ami végül az ő otthonukban is megtelepedett: a saját költségükön többször is rovarirtást végeztek, ám az önkormányzat vagyonkezelő cégével is felvették a kapcsolatot. Végül a bérlőt kiköltöztették, felújíttatták a lakást és a férfi ismét visszaköltözhetett.

Ezután kezdődött az igazi tragédia: mint azt az édesanya elmondta, és erről meg is bizonyosodtunk, a bérlő lába elüszkösödött, folyamatosan hullaszagot áraszt, amely nemcsak a lakásban, hanem a folyosón, lényegében az egész emeleten érződik, így a helyzet nemcsak a cikkünkben említett édesanyát zavarja.

Klaudia több képet is küldött szerkesztőségünknek az áldatlan állapotokról: amerre jár, esetenként gennyfoltok maradnak utána a közös helyiségekben, így a folyosón, a liftben.

Telefonáltam a vagyonkezelőnek, a szociális osztálynak, küldtem levelet az ÁNTSZ-nek, ám mindenki tehetetlen az ügyben”

– panaszolta portálunknak a hölgy.

Az önkormányzat nem tud lépni

Éppen akkor érkeztek az önkormányzat vagyonkezelő cégének a munkatársai a bérlő lakásához, amikor lapunk kint járt Klaudiánál. Mint mondták, az idős férfivel szerettek volna egyeztetni egy lakásfertőtlenítés időpontjáról, ám akkor nem volt otthon, ugyanis kórházba került.

Az önkormányzat munkatársai Klaudiának elmondták: a fertőtlenítés hosszú távon nem jelent megoldást, mivel a férfi rossz egészségi állapota ettől függetlenül is fennáll és lényegében ez okozza „szennyezést”. Ám, mivel az édesanya kérte, hogy fertőtlenítsék ki a lakást, ezért kijöttek. A bérlő távolmaradása híján azonban az időpontegyeztetés is elmaradt. Mint azt Klaudia elmondta, a bérlő már korábban is kórházba került, azonban nem töltött ott sok időt, mivel saját felelősségére távozott.