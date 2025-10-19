Hullaszag a lépcsőházban: mit lehet tenni, ha az illető még él?

Klaudia a közelmúltban elképesztő állapotokkal szembesült az otthonául szolgáló újpesti társasházban: a szomszédos önkormányzati lakásban élő idős férfi lábán a közelmúltban elfertőződött egy seb, amely folyamatosan válladékozik. Amikor a szóban forgó bérlő a társasház közös helyiségeiben, például a folyosón közlekedik, rendszeresen gennyfoltok maradnak utána – derült ki az édesanya által lapunknak küldött képekből. Mindemellett a terjengő hullaszag megkeseríti a lakók életét. Mint azt a hölgy elmondta az Origónak, az elmúlt években is akadt konfliktusuk a férfivel, ám az utóbbi néhány hónapban pokollá vált az életük.
Ágyi poloska és hullaszag
Klaudia arról is beszámolt portálunknak, hogy az idős férfi néhány éve ágyi poloskákat hordott haza, ami végül az ő otthonukban is megtelepedett: a saját költségükön többször is rovarirtást végeztek, ám az önkormányzat vagyonkezelő cégével is felvették a kapcsolatot. Végül a bérlőt kiköltöztették, felújíttatták a lakást és a férfi ismét visszaköltözhetett.
Ezután kezdődött az igazi tragédia: mint azt az édesanya elmondta, és erről meg is bizonyosodtunk, a bérlő lába elüszkösödött, folyamatosan hullaszagot áraszt, amely nemcsak a lakásban, hanem a folyosón, lényegében az egész emeleten érződik, így a helyzet nemcsak a cikkünkben említett édesanyát zavarja.
Klaudia több képet is küldött szerkesztőségünknek az áldatlan állapotokról: amerre jár, esetenként gennyfoltok maradnak utána a közös helyiségekben, így a folyosón, a liftben.
Telefonáltam a vagyonkezelőnek, a szociális osztálynak, küldtem levelet az ÁNTSZ-nek, ám mindenki tehetetlen az ügyben”
– panaszolta portálunknak a hölgy.
Az önkormányzat nem tud lépni
Éppen akkor érkeztek az önkormányzat vagyonkezelő cégének a munkatársai a bérlő lakásához, amikor lapunk kint járt Klaudiánál. Mint mondták, az idős férfivel szerettek volna egyeztetni egy lakásfertőtlenítés időpontjáról, ám akkor nem volt otthon, ugyanis kórházba került.
Az önkormányzat munkatársai Klaudiának elmondták: a fertőtlenítés hosszú távon nem jelent megoldást, mivel a férfi rossz egészségi állapota ettől függetlenül is fennáll és lényegében ez okozza „szennyezést”. Ám, mivel az édesanya kérte, hogy fertőtlenítsék ki a lakást, ezért kijöttek. A bérlő távolmaradása híján azonban az időpontegyeztetés is elmaradt. Mint azt Klaudia elmondta, a bérlő már korábban is kórházba került, azonban nem töltött ott sok időt, mivel saját felelősségére távozott.
A polgármester ígértet tett, hogy utánanéz
Szeptemberben Trippon Norbert újpesti polgármester lakossági fórumot tartott a Rózsa utcai társasház közelében, amely után odalépett hozzá Klaudia és elmondta neki a problémát. Az édesanya szerint a kerületvezető képben volt a helyzettel és ígéretet tett arra, hogy összekötik valakivel, aki segíteni fog, illetve a szociális osztály is kézbe veszi a problémát.
Ezután történt, hogy a vagyonkezelőnél egyre többször válaszoltak a leveleire és a fertőtlenítés miatt is kijöttek az önkormányzattól, ám ennél tovább akkor nem lendült az ügy. Nem is nagyon lendülhetett.
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a bérlővel, aki viszont kijelentette, hogy semmilyen segítségből nem kér, pedig ingyenesen biztosítottak volna számára a kerületi időseknek járó gondozást. A férfi háziorvosát is tájékoztatták a kialakult helyzetből, ám az idős embert senki sem tudja rákényszeríteni az egészségügyi kezelésre, ha azt maga nem akarja igénybe venni.
A családanya annak is utánajárt, hogy gondnokság alá lehetne-e helyeztetni az idős férfit, aki talán már részben elvesztette az öngondoskodás képességét.
A gyámhivatal sem megoldás
Klaudia a gyámhivatallal is megpróbálkozott, a férfi ugyanis testileg, szellemileg is rossz állapotban van. Nem egyszer látták például úgy a lépcsőházban, hogy a sebes lábára nejlonzacskót tekert, amiből csöpögött a genny.
A gyámhivatal részletes választ küldött az édesanyának, amiből az derült ki, hogy lényegében nem tudnak semmit tenni.
Mint írták, a gondnokság alá helyezés csak akkor jöhet szóba, ha az illetőnek
- mentális zavara áll fenn (ezt szakorvosnak kell igazolnia, a perben pedig igazságügyi elmeorvos szakértőt rendelnek ki),
- emiatt az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes körűen hiányzik VAGY tartósan/időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent,
- továbbá egyéni körülményei, családi, társadalmi kapcsolatai is indokolják a gondnokság alá helyezést (tehát nem elegendő a családja, környezete segítsége, vagy nincs ilyen segítsége),
- érdekei más módon (pl. szociális eszközökkel, támogató útján, családi segítséggel) nem óvhatók meg.
A bíróság joggyakorlata szerint csak akkor helyeznek valakit gondnokság alá, ha ezek a feltételek együttesen fennállnak. Ám ez nem megoldás, hiszen a férfi számára rendszeresen ápolás kellene, ami esetében egy szociális alapon járó idősotthoni férőhely lehetne.
Csakhogy az ilyen intézményekbe több éves várólista van, amelyet a gondnokság alá helyezés sem oldana meg.
A kör ezzel látszólag bezárult. Mit lehet tenni ilyen esetben, amelybe Klaudia került?
A szakértő válaszol
Az ügyben Dr. Nagy Zoltán ügyvéd, ingatlanjogász véleményét is kikértük. – A társasházi lét, ahol több lakástulajdonos össze van zárva, az szabályozott a társasházi törvény, a társasház alapító okirata, szmsz-e, házirendje által.
Mégis van egy olyan szférája az együttélésnek, ennek a kvázi közös tulajdonnak, amit nem lehet igazán jól szabályozni. Azt gondolom, hogy ez a helyzet is ilyen lehet”
– nyilatkozta a szakértő.
Az ügyvéd kifejtette, hogy sokszor találkozott szituációkkal, amikor egy tulajdonos vagy bérlő olyan dolgot csinált, ami ellen nincs igazán jó megoldás. Előfordul, hogy valaki furcsa dolgokat gyűjtöget, iszik és énekel, vagy itt van a példánkban szereplő idős férfi: nehéz ezen jelenségek ellen fellépni.
Dr. Nagy Zoltán az egyetlen megoldást abban látja, hogy a bérbeadóra kell hatni, nyomást helyezni – vagyis az önkormányzatra.
– Én azt mondanám, nézzék meg a bérleti szerződést, ám nagy illúzióim nincsenek, mert ismerem az efféle dokumentumokat – mondta, hozzátéve, nem biztos, hogy a kellő mélységig szabályozták a különböző élethelyzeteket. A szakértő szerint elképzelhető, hogy az önkormányzatnak is jobb lenne, ha másik bérlőt találnának, aki esetleg magasabb bérleti díjat tudna fizetni.
Az újpesti önkormányzat álláspontja
Lapunk felvette a kapcsolatot a lakást tulajdonló újpesti önkormányzat UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel, ahol Simondán Bence osztályvezető válaszolt a kérdéseinkre.
– Az ehhez hasonló helyzetek rendezése érdekében úgy gondoljuk, hogy a folyamatos és nyílt kommunikáció a legfontosabb. A probléma bejelentését követően haladéktalanul intézkedtünk: először meghallgattuk az érintett lakókat, hogy pontos képet kapjunk a konfliktusról, majd bérlemény-ellenőrzést tartottunk a tárgyi ingatlanban, mely során megállapítást nyert, hogy az ingatlan lakható állapotban van, és azt a bérlő rendeltetésének megfelelően használja – írta kérdésünkre az osztályvezető. Annyit érdemes hozzátenni, hogy Klaudia nem értett egyet azzal a kitétellel, hogy az önkormányzati cég „haladéktalanul” intézkedett. Ami viszont megállja a helyét objektíven nézve, az az, hogy az önkormányzat a bérleti szerződés felbontásán kívül lényegében mindent megtett, amit megtehetett.
Simondán Bence úgy tájékoztatott, hogy „a vonatkozó jogszabályok alapján a bérbeadó kizárólag meghatározott esetekben és szigorú feltételek mellett mondhatja fel a bérleti szerződést.” A bérleti jogviszonyt az önkormányzat akkor mondhatja fel,
ha a bérlő, vagy a vele együtt lakó személy magatartása a lakóközösség nyugalmát súlyosan zavarja, súlyos szerződésszegést követ el, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az ingatlant nem rendeltetésszerűen használja. Jelen esetben azonban a probléma egészségügyi eredetű, így a bérleti szerződés felmondásának egyértelmű jogalapja nem áll fenn”
– állt az osztályvezető válaszában.
– Az önkormányzat ezzel a válasszal lerázta magáról a dolgot – értékelt Dr. Nagy Zoltán ingatlanjogász. Hozzátette:
mégiscsak az a helyzet, hogy bérlő magatartása az, ami problematikus a helyben lakók számára. A szakértő szerint a lakóknak azt kellene tennie, hogy megalapozottan megindokolják, az adott lakó mivel szegte meg a bérleti szerződését.
Az ügyvéd ugyanakkor megértve a bérlő helyzetét elmondta: egészségügyi okból bárki rossz helyzetbe kerülhet, de ez senkit nem jogosít fel arra, hogy egyébként másokat zavarjon ilyen mértékben.
A vagyonkezelő osztályvezetője azzal zárta válaszát, hogy „az UV Zrt. a helyzet rendezése érdekében minden lehetséges intézkedést megtett.” Szerinte ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy ha magántulajdonosról lenne szó, akkor ellene milyen intézkedéseket tudna megtenni a lakóközösség?
Információink szerint az utóbbi napokban, október közepén javult a helyzet: a férfi rendszeresen jár sebei átkötözésére és heti egyszer gondozó segítségét is igénybe veszi. Úgy tűnik, Klaudiának mégsem volt teljesen felesleges belekezdenie egy végeláthatatlan levelezésben az önkormányzattal és kiállni az érdekei mellett.