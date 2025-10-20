Egy komplett idióta bringás szabadult rá az autópályára, szembetekert a forgalommal – videóval

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. szürreális képsorokat osztott meg. Egy komplett idióta az M30-as gyorsforgalmi autóúton a belső sávban szembemegy a forgalommal, de a mindenkit borzoló képtelenségnek ezzel itt még koránt sincs vége. A Vaol.hu számolt be a ledöbbentő biciklis manőverről.

A komplett idióta bringás szemben a forgalommal a gyorsforgalmin Fotó: Illusztráció (Flo Maderebner/Pexels)

Komplett idióta bringás szabadult rá a gyorsforgalmira

A főhősünk a legnagyobb lelki nyugalommal tekert az autósokkal szemben a gyorsforgalmin, majd valószínűleg észbe kapott, és rájött, hogy ő éppen nem arrafelé akar menni. Nyugalmát megőrizve, senkitől sem zavartatva, a bringájával átmászott az sávválasztó sövényen és a korláton, majd rákanyarodott a szembejövő forgalom letérő sávjára.

Ámokfutásának az MKIF munkatársai és a rendőrök vetettek véget.

Hasonlóan sokkoló felvételt készített egy autós fedélzeti kamerája, amin az látszik, hogy egy rolleres az M3-as autópálya felhajtóján cikázik az autók között bukósisak és egyéb védőfelszerelés nélkül. A felelőtlen férfit nem zavarta a hatalmas forgalom, és a mellette elszáguldó autók; a sofőrök folyamatosan kerülgették, centiken múlt, hogy nem ütötték el. A részleteket és a megdöbbentő videót az Origóra kattintva tudja megtekinteni!